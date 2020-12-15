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У Вінниці з вікна гуртожитку випав 18-річний студент

У Вінниці з вікна гуртожитку випав 18-річний студент
У Вінниці з вікна кімнати в гуртожитку на 9-му поверсі на вул. Келецькій випав 18-річний студент. Навчався у національному технічному університеті.

Трагедія сталася 26 січня, повідомила начальник відділу комунікації ГУНП області Анна Олійник, - пише Газета ua.

"Хлопець сам проживав у кімнаті гуртожитку. Опитали усіх його сусідів, які його знали, очевидців, усі кажуть про те, що він був врівноваженим. Була перевірена кімната, не було слідів боротьби, тобто версію про вбивство ми відкидаємо", - каже Анна Олійник, передає Суспільне.

Загиблий навчався на 2-му курсі, на факультеті інформаційних технологій, розповіла проректорка з науково-педагогічної роботи і соціальних комунікацій ВНТУ Світлана Денисюк. Поєднував роботу та навчання. Нині у закладі проводять внутрішнє розслідування.

"Він із звичайної родини, все гаразд якщо говорити про родину, склав сесію успішно", каже Світлана Денисюк.

Усі обставини та причини трагедії встановлює слідство.

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Теги: Вінниця, трагедія
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