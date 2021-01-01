Повідомили кількість інфікованих коронавірусом, виявлених в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:53
5 529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 28 січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 941 особу;
летальних випадків – 149;
одужало – 11 946 осіб;
здійснили тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 206 412 осіб;
одужало – 992 031 особа;
летальних випадків – 22 351;
провели ПЛР-тестувань – 6 184 320.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 396 випадків;
Вінницька область – 255 випадків;
Волинська область – 159 випадків;
Дніпропетровська область – 296 випадків;
Донецька область – 201 випадок;
Житомирська область – 263 випадки;
Закарпатська область – 247 випадків;
Запорізька область – 249 випадків;
Івано-Франківська область – 262 випадки;
Київська область – 163 випадки;
Кіровоградська область – 45 випадків;
Луганська область – 105 випадків;
Львівська область – 454 випадки;
Миколаївська область – 308 випадків;
Одеська область – 171 випадок;
Полтавська область – 151 випадок;
Рівненська область – 172 випадки;
Сумська область – 175 випадків;
Тернопільська область – 213 випадків;
Харківська область – 313 випадків;
Херсонська область – 102 випадки;
Хмельницька область – 242 випадки;
Черкаська область – 103 випадки;
Чернівецька область – 285 випадків;
Чернігівська область – 199 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 28 січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 941 особу;
летальних випадків – 149;
одужало – 11 946 осіб;
здійснили тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 206 412 осіб;
одужало – 992 031 особа;
летальних випадків – 22 351;
провели ПЛР-тестувань – 6 184 320.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 396 випадків;
Вінницька область – 255 випадків;
Волинська область – 159 випадків;
Дніпропетровська область – 296 випадків;
Донецька область – 201 випадок;
Житомирська область – 263 випадки;
Закарпатська область – 247 випадків;
Запорізька область – 249 випадків;
Івано-Франківська область – 262 випадки;
Київська область – 163 випадки;
Кіровоградська область – 45 випадків;
Луганська область – 105 випадків;
Львівська область – 454 випадки;
Миколаївська область – 308 випадків;
Одеська область – 171 випадок;
Полтавська область – 151 випадок;
Рівненська область – 172 випадки;
Сумська область – 175 випадків;
Тернопільська область – 213 випадків;
Харківська область – 313 випадків;
Херсонська область – 102 випадки;
Хмельницька область – 242 випадки;
Черкаська область – 103 випадки;
Чернівецька область – 285 випадків;
Чернігівська область – 199 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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