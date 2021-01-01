Повідомили кількість інфікованих коронавірусом, виявлених в Україні за останню добу

5 529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 28 січня.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 941 особу;летальних випадків – 149;одужало – 11 946 осіб;здійснили тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 206 412 осіб;одужало – 992 031 особа;летальних випадків – 22 351;провели ПЛР-тестувань – 6 184 320.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 396 випадків;Вінницька область – 255 випадків;Волинська область – 159 випадків;Дніпропетровська область – 296 випадків;Донецька область – 201 випадок;Житомирська область – 263 випадки;Закарпатська область – 247 випадків;Запорізька область – 249 випадків;Івано-Франківська область – 262 випадки;Київська область – 163 випадки;Кіровоградська область – 45 випадків;Луганська область – 105 випадків;Львівська область – 454 випадки;Миколаївська область – 308 випадків;Одеська область – 171 випадок;Полтавська область – 151 випадок;Рівненська область – 172 випадки;Сумська область – 175 випадків;Тернопільська область – 213 випадків;Харківська область – 313 випадків;Херсонська область – 102 випадки;Хмельницька область – 242 випадки;Черкаська область – 103 випадки;Чернівецька область – 285 випадків;Чернігівська область – 199 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.