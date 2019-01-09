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На Волині за минулу добу з кучугур витягнули 7 транспортних засобів

На Волині за минулу добу з кучугур витягнули 7 транспортних засобів
За минулу добу підрозділами служби 101 Управління ДСНС області здійснили 21 виїзд на аварійно-рятувальні роботи для надання допомоги водіям та вивільнення із снігових заметів 7 транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужжба управління ДНСН у Волинській області.

Серед цих транспортних засобів - 2 автобуси, 2 вантажних автомобілі та 3 легкових.

У межах цих робіт надали допомогу 21 людині.

До робіт залучали 7 одиниць техніки та 32 людини особового складу (3-ї ДПРЧ м.Рожище, 9- м.Горохів, 16-ї смт Стара Вижівка, 18-ї смт Іваничі, 22-о ДПРП смт Торчин, групи аварійно-рятувальних робіт АРЗ СП).

Зображення ілюстративне

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Теги: замети, кювети, рятувальники
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