Курс валют у Луцьку на 28 січня
Сьогодні, 09:09
Курс долара у Луцьку: купівля – 8.12, а продаж – 28.20.
Євро при купівлі становить – 34.00, продажу – 34.12.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.50.
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Євро при купівлі становить – 34.00, продажу – 34.12.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.50.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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