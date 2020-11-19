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На Волині горів гараж з автомобілем

На Волині горів гараж з автомобілем
Пожежа у гаражі, в якому на той час стояв автомобіль, сталася учора, 27 січня, у селищі Дубище Рожищенського району.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.

Повідомлення про пожежу в цегляному гаражі надійшло о 7:35.

Вже за 4 хвилини до місця події прибули рятувальники 3-ї ДПРЧ міста Рожище, подали на гасіння пожежі водяний ствол і о 7:35 пожежу вдалось ліквідувати.

Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та автомобіль в гаражі. Ймовірна причина пожежі - несправність пічного опалення.

Інформують також, що того ж дня о 9:14 надійшло повідомлення про пожежу в селі Залюття Старовижівського району – горіла дерев’яна господарська споруда. Вогнеборці місцевої пожежної команди смт Дубечне та рятувальники 16-ї ДПРЧ з райцентру ліквідували пожежу в 9:57. Ймовірно, пожежа трапилась через коротке замикання електромережі. Вогонь пошкодив покрівлю та перекриття будівлі.

Зображення ілюстративне

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Теги: гараж, пожежа, автомобіль
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