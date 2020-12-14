Лучанка розповіла, як вирощує у власній квартирі мікрозелень. ФОТО





Як розповідає мама двох діток, дізналася про надзвичайну користь проростків понад два роки тому під час перегляду реаліті-шоу «МастерШеф». І оскільки завжди цікавилася чимось новим, то й вирішила спробувати виростити щось удома, спершу – на кухонному підвіконні, - пишуть

«Я постійно щось вигадувала – спочатку займалася декором, потім виготовляла гранолу, а далі плавно перейшла на мікрогрін. Розпочала з льону, адже вдома було його насіння. Далі читала, дивилася, підписувалася в соціальних мережах на людей, які вирощують травичку, і собі пробувала. Спочатку – одну культуру, потім – дві-три. Зараз вирощую 12 культур: амарант червоний, цибулю, руколу, льон, броколі, горох вусатий, соняшник, люцерну, пшеницю, редис Санго, дайкон і редис Ред Корал. Ще раніше також вирощувала гречку та буряк», – перераховує Ілона та додає, що насіння замовляє у Польщі, адже часто в місцевих магазинах можна натрапити на неякісний чи дуже дорогий товар.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучанка створила вдома маленьку ферму і вирощує новомодний мікрогрін. ФОТО



Зізнається, що пробувала вирощувати багато різних культур, зокрема сочевицю, маш звичайний, чіа, але відмовилася від них через дуже специфічний смак, а вирощувати щось тільки заради того, щоб асортимент був більшим, немає сенсу.



Росте все на кокосовому субстраті або міжвінцевому ущільнювачі, які попередньо лучанка заливає водою. Аби мікрозелень зростала здоровою, у приміщенні підтримує прохолодну температуру (19-20 градусів), повітрообмін і світло. Без освітлення проростає тільки люцерна. Окрім того, городину щодня зрошує водою. Кілька разів для експерименту залишала мікрогрін у темному місці – тоді листочки росли світлими, а не зеленими, при цьому не втрачаючи смаку.



«У мене не технічне приміщення – квартира. Я починала з підвіконня, а зараз маю окрему кімнату для мікрозелені. Свекор допоміг облаштувати стелажі, провів світло, встановив фітолампи, – пригадує Ілона. – Також він зробив компостну яму на дачі, тому перероблений субстрат я не викидаю – збираю й передаю. Із нього виходить хороше натуральне добриво, адже я не використовую жодних стимуляторів росту. Таке собі безвідходне виробництво».



Культури зростають по-різному: деякі дівчина збирає вже за п’ять днів, інші – за два тижні. Уже зрізана зелень за відсутності вологи може зберігатися в холодильнику до двох тижнів.



Тим, хто лише знайомиться з мікрогріном, Ілона радить спершу спробувати горох і соняшник, адже вони соковиті, солоденькі й можуть слугувати основою для салатів. Їх, до речі, найбільше полюбляють діти. Водночас не слід обирати проростки тих овочів чи тієї зелені, які ви не споживаєте в дозрілому вигляді.



«Якщо ви не любите, наприклад, руколу, то не варто пробувати її як мікрозелень, тому що вони майже не відрізняються за смаковими характеристиками, так, як і проростки гороху нагадують за смаком молодий горошок, соняшнику – необсмажене соняшникове насіння, броколі – капусту», – розказує Ілона.



Вона наголошує, що головне у споживанні мікрогріну – відсутність термообробки, яка вбиває не тільки смак, а й усю користь. Натомість не рекомендовано мікрозелень лише тим, хто страждає від гастритів чи має серйозні проблеми зі шлунком.



«Суть мікрозелені – в перших двох листочках, які містять максимальну користь. Поки вчені до кінця не вивчили всі її корисні властивості, але те, що вона має статус суперфуду – це факт. Мікрогрін варто ввести у свій щоденний раціон, адже це джерело вітамінів, мікроелементів та антиоксидантів, подібного до якого не знайдеш у магазинах. Наприклад, аби отримати добову норму вітамінів, потрібно з’їсти 400 грамів овочів або всього 50 грамів мікрозелені, тобто вміст вітамінів у листочках в десятки разів вищий, ніж у дорослих рослинах. До того ж, проростки нормалізують pH-баланс організму, адже мікрозелень – одне з найкращих джерел лужних мікроелементів типу кальцію. Відомо, що м’ясо корисніше їсти з легкими овочевими гарнірами або салатами, ніж із продуктами, які містять глютен чи багато крохмалю.





Оптимальне співвідношення – 1:3. Тобто третину тарілки мають складати зелень і овочі. Мікрогрін навіть можна вводити діткам у прикорм. Попередньо, звісно, потрібно проконсультуватися з педіатром.



Я сама – мама двох дітей. І хочу бути прикладом для них, адже тільки від нас, дорослих, залежать звички наших дітей у майбутньому. Старший син, п’ятирічний Давидко, звертає увагу на те, що їдять мама й тато, і вже сам тягнеться за овочами та фруктами. Найбільше він любить проростки соняшника та цибульки. Зрозуміло, ми не обмежуємо себе в маленьких радощах, але перевагу таки віддаємо збалансованому харчуванню, адже не варто чекати, що дитина почне їсти здорову їжу, якщо батьки не дотримуються здорового харчування», – ділиться лучанка.



Окрім салатів, із мікрогріну можна робити канапки, смузі, соуси. Листочками теж прикрашають основні страви та навіть десерти.



«У смузі я зазвичай додаю мікрозелень гороху, ківі, зелене яблуко та мед. П’ю зранку. Це класний спосіб для детоксикації організму. Також зранку можна пити мегакорисний вітграс – це сік із пророщеної пшениці. Останню, до речі, в мене замовляють для котиків і собачок, адже домашні улюбленці теж потребують додаткових вітамінів, які містяться в зелені», – зауважує Ілона.



Як наголошує, вирощуючи вдома зелень, своїм дітям можна дати наочний приклад: «Не проблема – виділити п’ять хвилин на день, аби доглядати за рослинкою. Підживлювати її, берегти, виставляти на світло можна спробувати з дітьми. Так малюки, особливо ті, які не мають дідусів і бабусь, що мешкають у селі, побачать, як культури ростуть. Можна завести мінігородик, щоб вони вчилися любити природу. В інтернеті легко відшукати і замовити набір із 10-12 урожаїв».





Попри те, що вирощування мікрогріну займає весь вільний час молодої мами, у планах Ілони – розвинути своє захоплення з масштабу однієї кімнати в квартирі до окремого приміщення поза домівкою. Уже цієї весни дівчина планує до мініджунглів додати ще й бейбі-листочки щавлю Кривава Мері.



«Я вже думаю, що буду робити, коли мій двомісячний малюк Ігор піде в садочок. Знову працювати на когось не хочу, планую щось своє – так ти залежиш тільки від себе, відповідаєш за все, сам коригуєш графік… Власна улюблена справа – це завжди непросто, не все дається легко. Але якщо ти гориш тим, що робиш, віддаєшся цьому, то невдачі тільки підштовхуватимуть досягати того, що задумав. Я щиро захоплююся людьми, які розвивають своє хобі, у яких воно переростає в роботу. Сподіваюся, що і мені це вдасться», – ділиться Ілона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка Ілона Хвень облаштувала у своїй квартирі мініплантацію з вирощування мікрозелені. Чого тут тільки немає – соняшник, амарант, броколі, люцерна, цибуля, рукола, льон, горох, пшениця, капуста та редиска.Як розповідає мама двох діток, дізналася про надзвичайну користь проростків понад два роки тому під час перегляду реаліті-шоу «МастерШеф». І оскільки завжди цікавилася чимось новим, то й вирішила спробувати виростити щось удома, спершу – на кухонному підвіконні, - пишуть Волинські новини.

«Я постійно щось вигадувала – спочатку займалася декором, потім виготовляла гранолу, а далі плавно перейшла на мікрогрін. Розпочала з льону, адже вдома було його насіння. Далі читала, дивилася, підписувалася в соціальних мережах на людей, які вирощують травичку, і собі пробувала. Спочатку – одну культуру, потім – дві-три. Зараз вирощую 12 культур: амарант червоний, цибулю, руколу, льон, броколі, горох вусатий, соняшник, люцерну, пшеницю, редис Санго, дайкон і редис Ред Корал. Ще раніше також вирощувала гречку та буряк», – перераховує Ілона та додає, що насіння замовляє у Польщі, адже часто в місцевих магазинах можна натрапити на неякісний чи дуже дорогий товар.Зізнається, що пробувала вирощувати багато різних культур, зокрема сочевицю, маш звичайний, чіа, але відмовилася від них через дуже специфічний смак, а вирощувати щось тільки заради того, щоб асортимент був більшим, немає сенсу.Росте все на кокосовому субстраті або міжвінцевому ущільнювачі, які попередньо лучанка заливає водою. Аби мікрозелень зростала здоровою, у приміщенні підтримує прохолодну температуру (19-20 градусів), повітрообмін і світло. Без освітлення проростає тільки люцерна. Окрім того, городину щодня зрошує водою. Кілька разів для експерименту залишала мікрогрін у темному місці – тоді листочки росли світлими, а не зеленими, при цьому не втрачаючи смаку.«У мене не технічне приміщення – квартира. Я починала з підвіконня, а зараз маю окрему кімнату для мікрозелені. Свекор допоміг облаштувати стелажі, провів світло, встановив фітолампи, – пригадує Ілона. – Також він зробив компостну яму на дачі, тому перероблений субстрат я не викидаю – збираю й передаю. Із нього виходить хороше натуральне добриво, адже я не використовую жодних стимуляторів росту. Таке собі безвідходне виробництво».Культури зростають по-різному: деякі дівчина збирає вже за п’ять днів, інші – за два тижні. Уже зрізана зелень за відсутності вологи може зберігатися в холодильнику до двох тижнів.Тим, хто лише знайомиться з мікрогріном, Ілона радить спершу спробувати горох і соняшник, адже вони соковиті, солоденькі й можуть слугувати основою для салатів. Їх, до речі, найбільше полюбляють діти. Водночас не слід обирати проростки тих овочів чи тієї зелені, які ви не споживаєте в дозрілому вигляді.«Якщо ви не любите, наприклад, руколу, то не варто пробувати її як мікрозелень, тому що вони майже не відрізняються за смаковими характеристиками, так, як і проростки гороху нагадують за смаком молодий горошок, соняшнику – необсмажене соняшникове насіння, броколі – капусту», – розказує Ілона.Вона наголошує, що головне у споживанні мікрогріну – відсутність термообробки, яка вбиває не тільки смак, а й усю користь. Натомість не рекомендовано мікрозелень лише тим, хто страждає від гастритів чи має серйозні проблеми зі шлунком.«Суть мікрозелені – в перших двох листочках, які містять максимальну користь. Поки вчені до кінця не вивчили всі її корисні властивості, але те, що вона має статус суперфуду – це факт. Мікрогрін варто ввести у свій щоденний раціон, адже це джерело вітамінів, мікроелементів та антиоксидантів, подібного до якого не знайдеш у магазинах. Наприклад, аби отримати добову норму вітамінів, потрібно з’їсти 400 грамів овочів або всього 50 грамів мікрозелені, тобто вміст вітамінів у листочках в десятки разів вищий, ніж у дорослих рослинах. До того ж, проростки нормалізують pH-баланс організму, адже мікрозелень – одне з найкращих джерел лужних мікроелементів типу кальцію. Відомо, що м’ясо корисніше їсти з легкими овочевими гарнірами або салатами, ніж із продуктами, які містять глютен чи багато крохмалю.Оптимальне співвідношення – 1:3. Тобто третину тарілки мають складати зелень і овочі. Мікрогрін навіть можна вводити діткам у прикорм. Попередньо, звісно, потрібно проконсультуватися з педіатром.Я сама – мама двох дітей. І хочу бути прикладом для них, адже тільки від нас, дорослих, залежать звички наших дітей у майбутньому. Старший син, п’ятирічний Давидко, звертає увагу на те, що їдять мама й тато, і вже сам тягнеться за овочами та фруктами. Найбільше він любить проростки соняшника та цибульки. Зрозуміло, ми не обмежуємо себе в маленьких радощах, але перевагу таки віддаємо збалансованому харчуванню, адже не варто чекати, що дитина почне їсти здорову їжу, якщо батьки не дотримуються здорового харчування», – ділиться лучанка.Окрім салатів, із мікрогріну можна робити канапки, смузі, соуси. Листочками теж прикрашають основні страви та навіть десерти.«У смузі я зазвичай додаю мікрозелень гороху, ківі, зелене яблуко та мед. П’ю зранку. Це класний спосіб для детоксикації організму. Також зранку можна пити мегакорисний вітграс – це сік із пророщеної пшениці. Останню, до речі, в мене замовляють для котиків і собачок, адже домашні улюбленці теж потребують додаткових вітамінів, які містяться в зелені», – зауважує Ілона.Як наголошує, вирощуючи вдома зелень, своїм дітям можна дати наочний приклад: «Не проблема – виділити п’ять хвилин на день, аби доглядати за рослинкою. Підживлювати її, берегти, виставляти на світло можна спробувати з дітьми. Так малюки, особливо ті, які не мають дідусів і бабусь, що мешкають у селі, побачать, як культури ростуть. Можна завести мінігородик, щоб вони вчилися любити природу. В інтернеті легко відшукати і замовити набір із 10-12 урожаїв».Попри те, що вирощування мікрогріну займає весь вільний час молодої мами, у планах Ілони – розвинути своє захоплення з масштабу однієї кімнати в квартирі до окремого приміщення поза домівкою. Уже цієї весни дівчина планує до мініджунглів додати ще й бейбі-листочки щавлю Кривава Мері.«Я вже думаю, що буду робити, коли мій двомісячний малюк Ігор піде в садочок. Знову працювати на когось не хочу, планую щось своє – так ти залежиш тільки від себе, відповідаєш за все, сам коригуєш графік… Власна улюблена справа – це завжди непросто, не все дається легко. Але якщо ти гориш тим, що робиш, віддаєшся цьому, то невдачі тільки підштовхуватимуть досягати того, що задумав. Я щиро захоплююся людьми, які розвивають своє хобі, у яких воно переростає в роботу. Сподіваюся, що і мені це вдасться», – ділиться Ілона.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію