Іноземець із «червоної зони» хотів уникнути самоізоляції, давши хабар прикордонникам на Волині

У «Ягодині» литовець пропонував прикордонникам хабар за не встановлення додатку «Вдома».Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Інформують, що учора, 27 січня, громадянин Литви, який їхав з-за кордону через пункт пропуску «Ягодин», намагався за допомогою хабара «вирішити» питання щодо безперешкодного пропуску.Оскільки наразі Литва внесена у «червону зону» переліку держав зі значним поширенням COVID-19, то її громадяни, прибуваючи в Україну, підлягають самоізоляції. Іноземець же, аби не встановлювати мобільний додаток «Вдома», запропонував інспектору прикордонного контролю неправомірну вигоду у розмірі 50 євро.Прикордонник від коштів відмовився та доповів керівництву. Крім того, про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 ККУ, охоронці кордону проінформували поліцію.