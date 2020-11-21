Іноземець із «червоної зони» хотів уникнути самоізоляції, давши хабар прикордонникам на Волині
Сьогодні, 10:00
У «Ягодині» литовець пропонував прикордонникам хабар за не встановлення додатку «Вдома».
Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Інформують, що учора, 27 січня, громадянин Литви, який їхав з-за кордону через пункт пропуску «Ягодин», намагався за допомогою хабара «вирішити» питання щодо безперешкодного пропуску.
Оскільки наразі Литва внесена у «червону зону» переліку держав зі значним поширенням COVID-19, то її громадяни, прибуваючи в Україну, підлягають самоізоляції. Іноземець же, аби не встановлювати мобільний додаток «Вдома», запропонував інспектору прикордонного контролю неправомірну вигоду у розмірі 50 євро.
Прикордонник від коштів відмовився та доповів керівництву. Крім того, про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 ККУ, охоронці кордону проінформували поліцію.
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Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Інформують, що учора, 27 січня, громадянин Литви, який їхав з-за кордону через пункт пропуску «Ягодин», намагався за допомогою хабара «вирішити» питання щодо безперешкодного пропуску.
Оскільки наразі Литва внесена у «червону зону» переліку держав зі значним поширенням COVID-19, то її громадяни, прибуваючи в Україну, підлягають самоізоляції. Іноземець же, аби не встановлювати мобільний додаток «Вдома», запропонував інспектору прикордонного контролю неправомірну вигоду у розмірі 50 євро.
Прикордонник від коштів відмовився та доповів керівництву. Крім того, про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 ККУ, охоронці кордону проінформували поліцію.
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