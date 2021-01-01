Три смерті і 159 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:08
За минулу добу на Волині зареєстрували 159 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Із цієї кількості у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 19,
Луцький район – 19,
Горохівський район – 12,
Ківерцівський район – 28,
м. Нововолинськ – 4,
Володимир-Волинський район – 31,
Іваничівський район – 1,
Локачинський район – 4,
Любомльський район – 2,
Старовижівський район – 1,
Ратнівський район – 11,
Любешівський район – 11,
Маневицький район – 16.
Усього станом на 28 січня в області зареєстрували 36 442 випадки.
Одужало – 33 881 особа (за останню добу – 39).
Летальні випадки – 571 (за останню добу – 3: м. Луцьк – 2, Маневицький район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 142 963 особи, за минулу добу - 813 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Із цієї кількості у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 19,
Луцький район – 19,
Горохівський район – 12,
Ківерцівський район – 28,
м. Нововолинськ – 4,
Володимир-Волинський район – 31,
Іваничівський район – 1,
Локачинський район – 4,
Любомльський район – 2,
Старовижівський район – 1,
Ратнівський район – 11,
Любешівський район – 11,
Маневицький район – 16.
Усього станом на 28 січня в області зареєстрували 36 442 випадки.
Одужало – 33 881 особа (за останню добу – 39).
Летальні випадки – 571 (за останню добу – 3: м. Луцьк – 2, Маневицький район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 142 963 особи, за минулу добу - 813 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
26 січень, 10:27
Коментарі 0
Останні новини
Помер професор, відомий історик з Луцька
Сьогодні, 10:20
Три смерті і 159 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:08
Іноземець із «червоної зони» хотів уникнути самоізоляції, давши хабар прикордонникам на Волині
Сьогодні, 10:00