Три смерті і 159 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.



Із цієї кількості у містах і районах області виявили:





м. Луцьк – 19,

Луцький район – 19,

Горохівський район – 12,

Ківерцівський район – 28,

м. Нововолинськ – 4,

Володимир-Волинський район – 31,

Іваничівський район – 1,

Локачинський район – 4,

Любомльський район – 2,

Старовижівський район – 1,

Ратнівський район – 11,

Любешівський район – 11,

Маневицький район – 16.



Усього станом на 28 січня в області зареєстрували 36 442 випадки.

Одужало – 33 881 особа (за останню добу – 39).



Летальні випадки – 571 (за останню добу – 3: м. Луцьк – 2, Маневицький район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 142 963 особи, за минулу добу - 813 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 159 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Із цієї кількості у містах і районах області виявили:м. Луцьк – 19,Луцький район – 19,Горохівський район – 12,Ківерцівський район – 28,м. Нововолинськ – 4,Володимир-Волинський район – 31,Іваничівський район – 1,Локачинський район – 4,Любомльський район – 2,Старовижівський район – 1,Ратнівський район – 11,Любешівський район – 11,Маневицький район – 16.Усього станом на 28 січня в області зареєстрували 36 442 випадки.Одужало – 33 881 особа (за останню добу – 39).Летальні випадки – 571 (за останню добу – 3: м. Луцьк – 2, Маневицький район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 142 963 особи, за минулу добу - 813 осіб.

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