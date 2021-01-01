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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Три смерті і 159 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Три смерті і 159 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 159 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Із цієї кількості у містах і районах області виявили:


м. Луцьк – 19,
Луцький район – 19,
Горохівський район – 12,
Ківерцівський район – 28,
м. Нововолинськ – 4,
Володимир-Волинський район – 31,
Іваничівський район – 1,
Локачинський район – 4,
Любомльський район – 2,
Старовижівський район – 1,
Ратнівський район – 11,
Любешівський район – 11,
Маневицький район – 16.

Усього станом на 28 січня в області зареєстрували 36 442 випадки.
Одужало – 33 881 особа (за останню добу – 39).

Летальні випадки – 571 (за останню добу – 3: м. Луцьк – 2, Маневицький район – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 142 963 особи, за минулу добу - 813 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика
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