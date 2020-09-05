Волинян просять допомогти сім'ї далекобійника, який трагічно загинув на Житомирщині

Осіїк Сергій.



Родині потрібна допомога, без батька залишились двоє дітей, житло сім’ї взяте у кредит, - пише



Відомо, що чоловік працював далекобійником на одній з нововолинських фірм. Під час одного з рейсів у селі Мирне Житомирської області вирувала негода, був різкий сильний вітер. Сергій, загрузивши товар, виліз на автомобіль, щоб накрити його тентом. Але через сильні пориви вітру, його знесло з машини. Від удару об асфальт чоловік отримав травму голови та помер на місці події.



Тіло чоловіка привезли у Володимир 27-го січня. Похорон відбудеться сьогодні, 28-го січня.



Без батька залишились двоє діток: хлопчик та дівчинка. Дівчинка має інвалідність. Крім того, родина нещодавно взяла житло у кредит, та має щомісяця сплачувати внески. Тому, змушені звертатись за допомогою до небайдужих.



Хто має змогу та бажання допомогти сім’ї, переказуйте кошти за реквізитами:



Картка Ощадбанку: 4790 7299 4161 4711 – Осіїк Анна Леонтіївна;

Картка Приватбанку: 5168 7573 2380 5608 – Міщенко Ольга Леонтіївна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го січня на Житомирщині трагічно загинув 39-річний мешканець Володимира-Волинського Родині потрібна допомога, без батька залишились двоє дітей, житло сім’ї взяте у кредит, - пише Буг. Відомо, що чоловік працював далекобійником на одній з нововолинських фірм. Під час одного з рейсів у селі Мирне Житомирської області вирувала негода, був різкий сильний вітер. Сергій, загрузивши товар, виліз на автомобіль, щоб накрити його тентом. Але через сильні пориви вітру, його знесло з машини. Від удару об асфальт чоловік отримав травму голови та помер на місці події.Тіло чоловіка привезли у Володимир 27-го січня. Похорон відбудеться сьогодні, 28-го січня.Без батька залишились двоє діток: хлопчик та дівчинка. Дівчинка має інвалідність. Крім того, родина нещодавно взяла житло у кредит, та має щомісяця сплачувати внески. Тому, змушені звертатись за допомогою до небайдужих.Хто має змогу та бажання допомогти сім’ї, переказуйте кошти за реквізитами:

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