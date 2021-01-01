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У Луцьку запустили онлайн-сервіс виклику таксі Uklon*

У Луцьку запустили онлайн-сервіс виклику таксі Uklon*
Uklon – перший на території України сервіс виклику авто через Інтернет. Uklon дозволяє замовляти автомобіль через додаток зі смартфона або на сайті, без телефонних дзвінків в диспетчерські служби.

Відтепер онлайн-сервіс можна протестувати і у Луцьку, а це означає, що Uklon вже активно функціонує у 21 місті України.

Додаток можна завантажити в App Store чи Google play. Вартість поїздок стартує від 25 гривень. А для усіх нових клієнтів у Луцьку діє знижка 50% на три перші поїздки.

"Поява діджитал продукту Uklon є новим рівнем сервісу для існуючого ринку. Чесна конкуренція має стати стимулом до розвитку всієї галузі перевезень в місті та сприятиме постійним покращенням послуг в боротьбі за кінцевих користувачів," – розповідає співзасновник та операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.

Зауважимо, що перша поїздка через додаток Uklon була виконана 25 березня 2010 року й цього року компанія святкує своє 11-річчя.

«Наразі, наш онлайн-сервіс має найбільше географічне покриття в Україні. Тому ми дуже пишаємось, що Луцьк стане ще одним новим містом на карті, де є Uklon, і дякуємо усім, хто любить наш сервіс », - каже директор з розвитку Uklon Максим Остапюк.

Варто нагадати, що Uklon відмовився від співпраці з надбюджетними автівками та підвищив суму безкоштовного страхування життя пасажирів і водіїв сервісу до 1 мільйону гривень.

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Теги: Uklon, Луцьк. сервіс виклику авто
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