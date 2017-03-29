Мати на Волині залишила напризволяще трьох дітей у холодній і брудній хаті
Сьогодні, 10:47
На Володимирщині працівники сектору ювенальної превенції райвідділу поліції разом начальником сектору взаємодії з громадами відділу превенції та директором Зарічанського сільського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відвідали сім’ї, що опинились у складних життєвих обставинах.
Про це повідомляють на сторінці райвідділу поліції у фейсбуці.
Зауважують, що правоохоронці та комісія виявили два факти неналежного виконання батьківських обов'язків.
У першому випадку 33-річна жінка на добу залишила без нагляду в холодній і брудній оселі трьох малолітніх дітей. Жінку поліцейські знайшли та привезли додому.
У другому ж випадку 21 - річна матір, маючи немовля та малолітнє дитя, розвела у будинку повну антисанітарію.
На порушників склали адміністративні протоколи за статтею 184 Колексу України про адміністративні правопорушення.
Матеріали направлять до суду для прийняття рішення.
Про це повідомляють на сторінці райвідділу поліції у фейсбуці.
Зауважують, що правоохоронці та комісія виявили два факти неналежного виконання батьківських обов'язків.
У першому випадку 33-річна жінка на добу залишила без нагляду в холодній і брудній оселі трьох малолітніх дітей. Жінку поліцейські знайшли та привезли додому.
У другому ж випадку 21 - річна матір, маючи немовля та малолітнє дитя, розвела у будинку повну антисанітарію.
На порушників склали адміністративні протоколи за статтею 184 Колексу України про адміністративні правопорушення.
Матеріали направлять до суду для прийняття рішення.