Мати на Волині залишила напризволяще трьох дітей у холодній і брудній хаті

На Володимирщині працівники сектору ювенальної превенції райвідділу поліції разом начальником сектору взаємодії з громадами відділу превенції та директором Зарічанського сільського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відвідали сім’ї, що опинились у складних життєвих обставинах.



Про це повідомляють на сторінці райвідділу поліції у фейсбуці.



Зауважують, що правоохоронці та комісія виявили два факти неналежного виконання батьківських обов'язків.



У першому випадку 33-річна жінка на добу залишила без нагляду в холодній і брудній оселі трьох малолітніх дітей. Жінку поліцейські знайшли та привезли додому.



У другому ж випадку 21 - річна матір, маючи немовля та малолітнє дитя, розвела у будинку повну антисанітарію.



На порушників склали адміністративні протоколи за статтею 184 Колексу України про адміністративні правопорушення.



Матеріали направлять до суду для прийняття рішення.



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