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В Одесі – транспортний колапс через снігопади

В Одесі – транспортний колапс через снігопади
В Одесі через обмерзання і сніг на вулицях міста виникли масштабні затори і складності з рухом електротранспорту.

Як повідомили в мерії міста, вночі обмерзання дротів та їх обрив через дерева, що впали, призвело до зупинки електротранспорту. В результаті багато вагонів не потрапили у депо, - пише УНІАН.

Станом на 5:00, функціонував тільки один трамвайний маршрут - №20.

"Зараз транспорт ходить по всіх маршрутах, але кількість вагонів на них мінімальна. Вагони, які «ночували» на вулиці, приводяться в депо в нормальний стан і в міру готовності відправляються на лінії...» ,- уточнили в прес-службі мерії.

За даними пресслужби, в цілому через негоду звалилося 473 дерева і стовбурових гілок.

Наслідки стихії на вулицях усувають 1 708 осіб, працюють 113 одиниць техніки.

«Сталося 78 поривів контактних мереж, залишилося полагодити 16... Крім того, впало 3 опори, 131 обрив електромереж - на ліквідації аварій працює 6 вишок», - повідомили в пресслужбі.

Також вночі на вул.Головковського,15 дерево, що впало, розвалило аварійний будинок. Люди не постраждали, так як в ньому ніхто не проживав.

За даними пресслужби Головного управління ДСНС в Одеській області, в Малиновському районі міста вчора дерево звалилося на трубу теплопостачання.

"В результаті падіння дерева на вул.Генерала Петрова, 57 зруйнована труба теплопостачання. На місці події аварійна бригада відключила жителів від теплопостачання, попередньо, близько 1 тис. абонентів залишилися без опалення», - повідомили в управлінні.

В Одесі – транспортний колапс через снігопади
В Одесі – транспортний колапс через снігопади
В Одесі – транспортний колапс через снігопади
В Одесі – транспортний колапс через снігопади
В Одесі – транспортний колапс через снігопади

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Теги: Одеса, снігопад, колапс
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