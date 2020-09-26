Потрапили у важкому стані: із волинської лікарні виписали 4 пацієнтів, яким зробили операції на серці

Чотирьох пацієнтів, яких нещодавно прооперували у кардіохірургічному центрі Ковельського МТМО, виписали додому.Вони у важкому стані з різними діагнозами потрапили у лікарню та потребували операцій на серці, адже їхнє життя було під загрозою, інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці., жителька села Броди, що на Ратнівщині, розповіла, що рішення про згоду на операцію приймала спільно з чотирма синами та родиною. Проте ні на мить не сумнівалася у словах кардіохірурга, який запевнив, що лише протезування аортального клапана зможе врятувати їй життя.«Операція пройшла успішно. І я вдячна адміністрації Ковельського МТМО, генеральному директору Валентину Вітру, лікарям кардіохірургічного центру - Володимиру та Ользі Танським, за подарований шанс повноцінно жити, за чуйність, увагу та підтримку. Їх Бог створив і відправив на Землю, аби рятувати людей. Особливі слова подяки висловлюю працівникам лікарні, медичним сестрам, які цілодобово несуть свою нелегку службу, вони завжди були поряд, коли необхідно, підтримували і допомагали», - сказала вона.Розділяє слова вдячності, адресовані персоналу лікарні, і, мешканка села Сокіл з Любомльщини. Вона також потрапила у руки ковельських медиків у досить важкому стані. Їй складно було не лише пересуватися, а й дихати. Тож часу на порятунок життя було мало. Встановлення штучного аортального клапана пройшло успішно. Усміхнена та життєрадісна, вона щиро дякує лікарям та персоналу:«На таке надзвичайно турботливе ставлення до пацієнтів навіть не очікували. Нас мало на руках тут не носили!, - досить емоційно розповідає жінка. - Дякуємо ангелам-охоронцям у білих халатах, які є прикладом людяності та професіоналізму».Ковельчанинпотрапив до серцево-судинного хірурга Володимира Танського після направлення сімейного лікаря, до якого звернувся з аритмією. Обстеження показало, що чоловіку необхідна операція на серці із заміни клапана.Життяіз Любешівщини під загрозою було двічі: під час проведення аортокоронарного шунтування, яке було необхідне після перенесеного інфаркту міокарда, його серце зупинилося на операційному столі. Миттєва реакція лікарів та підключення до апарату штучного кровообігу дали можливість успішно завершити операцію та врятувати життя.