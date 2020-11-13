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Товар розсилав поштою: волинські оперативники затримали наркокур'єра. ФОТО

Товар розсилав поштою: волинські оперативники затримали наркокур'єра. ФОТО
Зловмисник працював на наркокрамницю понад пів року та через відділення пошти надсилав товар клієнтам із західних регіонів держави.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Викрили протиправну діяльність 23-річного мешканця міста Рівне працівники Управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції (УБН ДБН).

Встановлено, що понад пів року зловмисник працює на один з Інтернет-магазинів з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. Дилер отримував товар для розповсюдження через пошту, фасував та надсилав замовникам у західні регіони країни.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника оперативники УБН спільно зі слідчими ГУНП у Волинській області та під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури вилучили пів кілограма канабісу, близько 300 штук МДМА, амфетамін, гашиш, а також електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони та сліп-пакети.

Сума вилучених наркотиків та психотропів за цінами «чорного» ринку становить близько 350 тисяч гривень.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Товар розсилав поштою: волинські оперативники затримали наркокур'єра. ФОТО
Товар розсилав поштою: волинські оперативники затримали наркокур'єра. ФОТО

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Теги: наркотики, пошта, волинські оперативники
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