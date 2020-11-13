Товар розсилав поштою: волинські оперативники затримали наркокур'єра. ФОТО





Про це



Викрили протиправну діяльність 23-річного мешканця міста Рівне працівники Управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції (УБН ДБН).



Встановлено, що понад пів року зловмисник працює на один з Інтернет-магазинів з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. Дилер отримував товар для розповсюдження через пошту, фасував та надсилав замовникам у західні регіони країни.



Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника оперативники УБН спільно зі слідчими ГУНП у Волинській області та під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури вилучили пів кілограма канабісу, близько 300 штук МДМА, амфетамін, гашиш, а також електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони та сліп-пакети.



Сума вилучених наркотиків та психотропів за цінами «чорного» ринку становить близько 350 тисяч гривень.



Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зловмисник працював на наркокрамницю понад пів року та через відділення пошти надсилав товар клієнтам із західних регіонів держави.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Викрили протиправну діяльність 23-річного мешканця міста Рівне працівники Управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції (УБН ДБН).Встановлено, що понад пів року зловмисник працює на один з Інтернет-магазинів з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. Дилер отримував товар для розповсюдження через пошту, фасував та надсилав замовникам у західні регіони країни.Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника оперативники УБН спільно зі слідчими ГУНП у Волинській області та під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури вилучили пів кілограма канабісу, близько 300 штук МДМА, амфетамін, гашиш, а також електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони та сліп-пакети.Сума вилучених наркотиків та психотропів за цінами «чорного» ринку становить близько 350 тисяч гривень.Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

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