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На Волині злодій викрав у господині циркулярку з двигуном

На Волині злодій викрав у господині циркулярку з двигуном
На Волині за добу поліція розкрила дві крадіжки майже на 10 тисяч гривень.

Так, 27 січня, до Ковельського районного управління поліції надійшло повідомлення від 55-річної жительки Ратнівського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Жінка розповіла, що зловмисник пошкодив скобу дверей підсобного приміщення та викрав звідти циркулярку з двигуном. Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 38-річний житель цього ж району. Викрадену річ правопорушник встиг продати. Поліцейські встановили особу покупця та вилучили циркулярку.

Цього ж дня у Луцькому районі 43-річний місцевий житель проник до приміщення 31-річного волинянина та викрав електроінструменти на суму понад 4 тис. грн. Викрадені електроінструменти поліцейські також вилучили. До слова, зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.

Відомості за обома фактами слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.



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Теги: крадіжки, Волинь, електроінструменти
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