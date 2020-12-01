На Волині злодій викрав у господині циркулярку з двигуном

На Волині за добу поліція розкрила дві крадіжки майже на 10 тисяч гривень.Так, 27 січня, до Ковельського районного управління поліції надійшло повідомлення від 55-річної жительки Ратнівського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Жінка розповіла, що зловмисник пошкодив скобу дверей підсобного приміщення та викрав звідти циркулярку з двигуном. Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 38-річний житель цього ж району. Викрадену річ правопорушник встиг продати. Поліцейські встановили особу покупця та вилучили циркулярку.Цього ж дня у Луцькому районі 43-річний місцевий житель проник до приміщення 31-річного волинянина та викрав електроінструменти на суму понад 4 тис. грн. Викрадені електроінструменти поліцейські також вилучили. До слова, зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.Відомості за обома фактами слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.