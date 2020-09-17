Волинські легкоатлети здобули перші медалі на чемпіонаті України

У Сумах 27 січня розпочався чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів у приміщенні. Уже перший день увінчався перемогами волинських легкоатлетів.Про це повідомляє управління молоді та спорту Волинської ОДА.Так, золоту медаль здобулау спортивній ходьбі. Легкоатлетка подолала дистанцію 3000 м за час 13:40.74.Срібну медаль здобуву спортивній ходьбі на дистанції 5000 м, за час 21:47.04, поступившись сумчанину лише 23.51 секундою.Переможці є вихованцями Любешівської ДЮСШ, тренують спортсменівтаНагадаємо, що чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів у приміщенні завершується 28 січня 2021 року, а 30-31 січня 2021 року у Сумах відбудеться командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні.