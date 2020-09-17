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Волинські легкоатлети здобули перші медалі на чемпіонаті України

Волинські легкоатлети здобули перші медалі на чемпіонаті України
У Сумах 27 січня розпочався чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів у приміщенні. Уже перший день увінчався перемогами волинських легкоатлетів.

Про це повідомляє управління молоді та спорту Волинської ОДА.

Так, золоту медаль здобула Валерія Шоломіцька у спортивній ходьбі. Легкоатлетка подолала дистанцію 3000 м за час 13:40.74.
Срібну медаль здобув Тарас Корецький у спортивній ходьбі на дистанції 5000 м, за час 21:47.04, поступившись сумчанину лише 23.51 секундою.

Переможці є вихованцями Любешівської ДЮСШ, тренують спортсменів Борисюк Олена Степанівна та Борисюк Валентина Іванівна.

Нагадаємо, що чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів у приміщенні завершується 28 січня 2021 року, а 30-31 січня 2021 року у Сумах відбудеться командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні.

Фото - ілюстративне

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Теги: чемпіонат України, легка атлетика, волинські спортсмени
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