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Поблизу села Копачівка тимчасово перекриють рух транспорту. ОНОВЛЕНО

Поблизу села Копачівка тимчасово перекриють рух транспорту. ОНОВЛЕНО
На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече поблизу села Копачівка у четвер, 28 січня, у проміжок часу між 14:30 і 16:30 тимчасово перекриють рух транспорту.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй сторінці у фейсбуці.

Повідомляють, що перекриття руху зумовлене проведенням робіт щодо встановлення рамної опори одного з елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху (системи зважування в русі WiM).

Тож волинян перепрошують за тимчасові незручності.

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Теги: рух, перекриття, Копачівка
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