Поблизу села Копачівка тимчасово перекриють рух транспорту. ОНОВЛЕНО





Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй сторінці у фейсбуці.



Повідомляють, що перекриття руху зумовлене проведенням робіт щодо встановлення рамної опори одного з елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху (системи зважування в русі WiM).



Тож волинян перепрошують за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече поблизу села Копачівка у четвер, 28 січня, у проміжок часу між 14:30 і 16:30 тимчасово перекриють рух транспорту.Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй сторінці у фейсбуці.Повідомляють, що перекриття руху зумовлене проведенням робіт щодо встановлення рамної опори одного з елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху (системи зважування в русі WiM).Тож волинян перепрошують за тимчасові незручності.

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