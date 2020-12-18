Поблизу села Копачівка тимчасово перекриють рух транспорту. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:37
На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече поблизу села Копачівка у четвер, 28 січня, у проміжок часу між 14:30 і 16:30 тимчасово перекриють рух транспорту.
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй сторінці у фейсбуці.
Повідомляють, що перекриття руху зумовлене проведенням робіт щодо встановлення рамної опори одного з елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху (системи зважування в русі WiM).
Тож волинян перепрошують за тимчасові незручності.
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Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй сторінці у фейсбуці.
Повідомляють, що перекриття руху зумовлене проведенням робіт щодо встановлення рамної опори одного з елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху (системи зважування в русі WiM).
Тож волинян перепрошують за тимчасові незручності.
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