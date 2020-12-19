У мерії пояснили, чому зрубали ялинку біля РАЦСу у Луцьку
Сьогодні, 11:44
Унаслідок пошкодження через негоду довелось видалити ялину біля РАЦСу у Луцьку.
Про це інформують на сайті мерії.
Нагадаємо, у одній зі спільнот у фейсбуці користувачі висловили обурення щодо видалення ялин поблизу РАЦСу. Мовляв, безпідставно нищать дерева.
Утім, у мерії кажуть, що в ніч з 25 на 26 січня цього року у наслідок негоди на площі перед приміщенням РАЦСу пошкодилося семиметрове дерево породи ялина. Ялина під впливом поривів вітру відхилилась від вертикальної осі з оголенням кореневої системи.
З метою недопущення аварійної ситуації та попередження загрози падіння і травмування людей прийняли рішення видалити аварійне дерево на підставі акту обстеження. Вранці 28 січня дерево зрубали працівники КП “Парки та сквери м.Луцька”.
"Крупномірні ялини перед приміщенням РАЦСу вже неодноразово падали і вивертались з коренем, оскільки досягли критичних розмірів і на відкритому просторі є не захищеними перед стихією. Маючи поверхневу кореневу систему вони, як правило вивертаються та падають", - прокоментувала ситуацію начальник управління екології Оксана Лисак.
Навесні на місці втраченого дерева проведуть поновлюючу компенсаційну посадку насаджень.
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Про це інформують на сайті мерії.
Нагадаємо, у одній зі спільнот у фейсбуці користувачі висловили обурення щодо видалення ялин поблизу РАЦСу. Мовляв, безпідставно нищать дерева.
Утім, у мерії кажуть, що в ніч з 25 на 26 січня цього року у наслідок негоди на площі перед приміщенням РАЦСу пошкодилося семиметрове дерево породи ялина. Ялина під впливом поривів вітру відхилилась від вертикальної осі з оголенням кореневої системи.
З метою недопущення аварійної ситуації та попередження загрози падіння і травмування людей прийняли рішення видалити аварійне дерево на підставі акту обстеження. Вранці 28 січня дерево зрубали працівники КП “Парки та сквери м.Луцька”.
"Крупномірні ялини перед приміщенням РАЦСу вже неодноразово падали і вивертались з коренем, оскільки досягли критичних розмірів і на відкритому просторі є не захищеними перед стихією. Маючи поверхневу кореневу систему вони, як правило вивертаються та падають", - прокоментувала ситуацію начальник управління екології Оксана Лисак.
Навесні на місці втраченого дерева проведуть поновлюючу компенсаційну посадку насаджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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