У мерії пояснили, чому зрубали ялинку біля РАЦСу у Луцьку

Унаслідок пошкодження через негоду довелось видалити ялину біля РАЦСу у Луцьку.Про це інформують на сайті мерії.Нагадаємо, у одній зі спільнот у фейсбуці користувачі висловили обурення щодо видалення ялин поблизу РАЦСу. Мовляв, безпідставно нищать дерева.Утім, у мерії кажуть, що в ніч з 25 на 26 січня цього року у наслідок негоди на площі перед приміщенням РАЦСу пошкодилося семиметрове дерево породи ялина. Ялина під впливом поривів вітру відхилилась від вертикальної осі з оголенням кореневої системи.З метою недопущення аварійної ситуації та попередження загрози падіння і травмування людей прийняли рішення видалити аварійне дерево на підставі акту обстеження. Вранці 28 січня дерево зрубали працівники КП “Парки та сквери м.Луцька”."Крупномірні ялини перед приміщенням РАЦСу вже неодноразово падали і вивертались з коренем, оскільки досягли критичних розмірів і на відкритому просторі є не захищеними перед стихією. Маючи поверхневу кореневу систему вони, як правило вивертаються та падають", - прокоментувала ситуацію начальник управління екологіїНавесні на місці втраченого дерева проведуть поновлюючу компенсаційну посадку насаджень.