Де у Луцьку та на Волині будуть відключати світло у п'ятницю, 29 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м.Володимир-Волинський склад ТзОВ «Гербор-холдинг», цех будматеріалів ФОП Малей, пошта «Нічний експрес» ФОП Сідловський, газова АЗС ТзОВ «Електрон-ЛПГ», овочева база «Еміл» ФОП Ібрагімов ательє «Аня», м.Володимир-Волинський
2. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-22 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський Вол.-Вол. міжрайонна держ. лабораторія ветмедицини, Кафе "Підкова" м.Володимир-Волинський
вул. Зимнівська, Лабораторна
Братковського 42-54
3. КТП-403 09:00-17:00 с.Зимне
Школа, готель
с.Зимне
вул. Тиха, Монастирська, Зелена
4. КТП-269 09:00-17:00 с.Зимне
Магазин , ФАП, амбулаторія, дитсадок, Будинок Культури с.Зимне
вул. Миру 5-29, 35-55, вул. Тиха 27-35,
Петрова
5. ТП-430 09:00-17:00 с.Зимне с.Зимне
вул.Польова
6. ТП-108 09:00-17:00 с.Селець
Бар - магазин
Ферма, млин, контора, с.Селець
вул. Незалежності
Горохівський район
1. ПЛ0,4кВ від КТП464 с.Цегів 9.00–17.00 ФГ "Сім Я"
ТОВ "Агросвіт-Волинь"
ФОП Волошин І.Л
с. Цегів:
вул. Центральна
Іваничівський район
1. 9:30–15:30
с.Литовеж: ФОП Джура кафе «Над Бугом» с.Литовеж вул.Миру
2. ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-7 від ЗТП-102 10:00–15:00 с.Ст.Порицьк: школа, дит.садок, ФАП, контора ТзОВ «Ст.Порицьке» с.Ст.Порицьк вул.Колгоспна, вул.Молодіжна
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 16:00
Продовольчий магазин ССТ Бузаки, Свято-Георгієвська церква, Будинок Культури с.Підріччя, вул. Віктора Павлова
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-312 09:00 - 16:00 Церква, М-н "Пролісок", ПАТ «Ковельмолоко», П-ць Чмух Василь Васильович с.Воєгоща, вул. Березівка, вул.Зарічна (частково)
Ківерцівський район
1. 9:00-16:00
с. Суськ - медпункт с. Суськ
вул. Киричука, буд. 1-,30
вул. Гвардійська, буд. 16,18,20,
вул. Ветеранів, буд. 1- 35
2. ПЛ 10 кВ Л35-02 частково 8:30-16:00 с. Хопнів - медпункт, клуб, церква
ФОП Шевчук О.П. - магазин с.Хопнів - повністю
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-311 8:30-17:00 ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
4. ЗТП-189 10:00-15:00 ФОП Дворак О.М. - магазин
РГ святої Ольги УПЦ КП
Ківерцівська райспоживспілка
ПрАТ "МТС УКРАЇНА" – мобільна база м.Ківерці
вул.Костюшко,
вул.Луцька,буд.1-13,
вул.Героїв Крут,
вул.Грушевського,45,47,49,
вул.Ватутіна,
вул.Гаврилюка
Ковельський район
1. 9:00-17:00
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул.Лепкого; вул.Вишневецького
2. 9:00-17:00
Релігійна громада церкви Св.мучениці Тетяни УПЦ
УКТ та ЖКГвиконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул.Лермонтова
Локачинський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-2 КТП-48 9:00-16:00 лікарня Затурці с.Затурці вул.І.Франка
2. КТП-2 9:00-13:00 фоп Трофимюк торг.павіл. с.Привітне вул.Центральна,І.Франка,Чкалова.
3. КТП-134 12:00-16:00 -- с.Конюхи вул.Центральна,Шевченка,Л.Українки
місто Луцьк
1.ремонт обладнання
13:30-17:00
Вісник
Райагропроменерго
Волиньагрошляхбуд
Дорсервіс
Школа №15
М-н «Салют»
Західінкомбанк
Стоматкабінет
Гермес
вул. Перемогb 17,19,21,
вул. Грушевського 24а
Луцький район
1. 09:00-17:00
с.Боратин :КЗС хоздвір (ТзОВ "Мрія старосілля").
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-32 09:00-17:00 ФАП, ФОП Біланчук, ФОП Романюк Леонід Володимиров, ФОП Гроголь Наталія Іванівна. с. Струмівка вул. Рівненська, Старицького, Лисенка, Молодіжна.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 - 18:00
Філія "Ковельська ДЕД" ДП "Волинський ОАД"
ФОП Стельмащук Олег Ростиславович с.Вишнів
2. ПЛ-10 Л 26-05 від ПС-26 до ЛР-333
(ТП-445.448.462) 9:00-18:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС" житловий масив Смт.Шацьк вул..Марфюка.Світла.Лисенка.Луценка .Світязька.Вересова.Яремчука.Козацька Волинська.Грибна.Туристична.Київська
3. ПЛ-0.4 КТП-371 9:00-18:00 с.Вижгів
4. ПЛ-04 КТП-121 9:00-18:00 Молитовний будинок с.Рівне
ФОП Карпюк Світлана Володимирівна с.Рівне
5. ПЛ-04 КТП-435 9:00-18:00 с.Рівне
Любешівський район
1. 10:00-13:00
АТС, магазини, адмінприміщення старостинський окрнг с. Залізниця с. Залізниця вул. Лісоградська, Івана Пасевича, Золотаренка
2. КТП-68 12:00-16:00 Магазини, ФАП с. Міжгайці
3. КТП-286 10:00-14:00 побут смт. Любешів вул. Галана, Шолохова, 30-ти Річчя Перемоги, Дружби(Іссая)
4. КТП-302 12:00-16:00 побут смт. Любешів вул. Галана, Сагайдачного
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-131 10:00-17:00 ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна (кіоск), Релігійна громада. с. Четвертня
місто Нововолинськ
1. 9:00-16:00
с. Суськ - медпункт
с. Суськ
вул. Киричука, буд. 1-,30
вул. Гвардійська, буд. 16,18,20,
вул. Ветеранів, буд. 1- 35
2. ПЛ 10 кВ Л35-02 частково 8:30-16:00 с. Хопнів - медпункт, клуб, церква
ФОП Шевчук О.П. - магазин с.Хопнів - повністю
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2,3 від КТП-28 11:30-16:30 частково с. Датинь
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-367 09:30-11:30 частково с. Датинь
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, Зарічна
Сухарєва,Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,
2. ПЛ-0,4кВ КТП-44 9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна
3. ПЛ-10 кВ Л18-11 9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробки
ФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,
4. ПЛ-0,4кВ ЗТП-87 9:00-17:00 м.Рожище,вул.Філатова,Січових Стрільців 2-16
5. ПЛ-0,4 кВ ТП-85 9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27
вул.Селянська,
6. ПЛ-0,4кВ ТП-71 9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,
Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,
Промислова 40-76,47-95.
7. ПЛ-0,4кВ ТП-215 9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.
8. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
9. ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазин
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська
10. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру
11. ПЛ-0,4кВ КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,
вул. Зелена
12. ПЛ-0,4кВ КТП-481 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна
13. ПЛ-0,4кВ КТП-441 9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
14. КТП-231 9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)
вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2
15. КТП-243 9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71
вул.Шевченка,2-56
Старовижівський район
№
1. КТП-53 10:00-16:00 с Дубечно вул Лугова, Дубова, Підварська
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-180 10:00-15:30 Школа, ТРСТ- магазин, ФАП, молитовний будинок, ФОП Романюк Л.Б.- магазин с.Крать
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-40 13:00-15:30 с.Оса
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-113 09:00-13:00 Млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Окунин
4. ПЛ-0,4кВ
ЗТП-309 13:00-15:30 СВК «Маяк» - бригада, клуб, школа, ФАП Романюк В.А. - магазин с.Комарів
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м.Володимир-Волинський склад ТзОВ «Гербор-холдинг», цех будматеріалів ФОП Малей, пошта «Нічний експрес» ФОП Сідловський, газова АЗС ТзОВ «Електрон-ЛПГ», овочева база «Еміл» ФОП Ібрагімов ательє «Аня», м.Володимир-Волинський
2. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-22 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський Вол.-Вол. міжрайонна держ. лабораторія ветмедицини, Кафе "Підкова" м.Володимир-Волинський
вул. Зимнівська, Лабораторна
Братковського 42-54
3. КТП-403 09:00-17:00 с.Зимне
Школа, готель
с.Зимне
вул. Тиха, Монастирська, Зелена
4. КТП-269 09:00-17:00 с.Зимне
Магазин , ФАП, амбулаторія, дитсадок, Будинок Культури с.Зимне
вул. Миру 5-29, 35-55, вул. Тиха 27-35,
Петрова
5. ТП-430 09:00-17:00 с.Зимне с.Зимне
вул.Польова
6. ТП-108 09:00-17:00 с.Селець
Бар - магазин
Ферма, млин, контора, с.Селець
вул. Незалежності
Горохівський район
1. ПЛ0,4кВ від КТП464 с.Цегів 9.00–17.00 ФГ "Сім Я"
ТОВ "Агросвіт-Волинь"
ФОП Волошин І.Л
с. Цегів:
вул. Центральна
Іваничівський район
1. 9:30–15:30
с.Литовеж: ФОП Джура кафе «Над Бугом» с.Литовеж вул.Миру
2. ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-7 від ЗТП-102 10:00–15:00 с.Ст.Порицьк: школа, дит.садок, ФАП, контора ТзОВ «Ст.Порицьке» с.Ст.Порицьк вул.Колгоспна, вул.Молодіжна
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 16:00
Продовольчий магазин ССТ Бузаки, Свято-Георгієвська церква, Будинок Культури с.Підріччя, вул. Віктора Павлова
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-312 09:00 - 16:00 Церква, М-н "Пролісок", ПАТ «Ковельмолоко», П-ць Чмух Василь Васильович с.Воєгоща, вул. Березівка, вул.Зарічна (частково)
Ківерцівський район
1. 9:00-16:00
с. Суськ - медпункт с. Суськ
вул. Киричука, буд. 1-,30
вул. Гвардійська, буд. 16,18,20,
вул. Ветеранів, буд. 1- 35
2. ПЛ 10 кВ Л35-02 частково 8:30-16:00 с. Хопнів - медпункт, клуб, церква
ФОП Шевчук О.П. - магазин с.Хопнів - повністю
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-311 8:30-17:00 ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
4. ЗТП-189 10:00-15:00 ФОП Дворак О.М. - магазин
РГ святої Ольги УПЦ КП
Ківерцівська райспоживспілка
ПрАТ "МТС УКРАЇНА" – мобільна база м.Ківерці
вул.Костюшко,
вул.Луцька,буд.1-13,
вул.Героїв Крут,
вул.Грушевського,45,47,49,
вул.Ватутіна,
вул.Гаврилюка
Ковельський район
1. 9:00-17:00
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул.Лепкого; вул.Вишневецького
2. 9:00-17:00
Релігійна громада церкви Св.мучениці Тетяни УПЦ
УКТ та ЖКГвиконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул.Лермонтова
Локачинський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-2 КТП-48 9:00-16:00 лікарня Затурці с.Затурці вул.І.Франка
2. КТП-2 9:00-13:00 фоп Трофимюк торг.павіл. с.Привітне вул.Центральна,І.Франка,Чкалова.
3. КТП-134 12:00-16:00 -- с.Конюхи вул.Центральна,Шевченка,Л.Українки
місто Луцьк
1.ремонт обладнання
13:30-17:00
Вісник
Райагропроменерго
Волиньагрошляхбуд
Дорсервіс
Школа №15
М-н «Салют»
Західінкомбанк
Стоматкабінет
Гермес
вул. Перемогb 17,19,21,
вул. Грушевського 24а
Луцький район
1. 09:00-17:00
с.Боратин :КЗС хоздвір (ТзОВ "Мрія старосілля").
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-32 09:00-17:00 ФАП, ФОП Біланчук, ФОП Романюк Леонід Володимиров, ФОП Гроголь Наталія Іванівна. с. Струмівка вул. Рівненська, Старицького, Лисенка, Молодіжна.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 - 18:00
Філія "Ковельська ДЕД" ДП "Волинський ОАД"
ФОП Стельмащук Олег Ростиславович с.Вишнів
2. ПЛ-10 Л 26-05 від ПС-26 до ЛР-333
(ТП-445.448.462) 9:00-18:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС" житловий масив Смт.Шацьк вул..Марфюка.Світла.Лисенка.Луценка .Світязька.Вересова.Яремчука.Козацька Волинська.Грибна.Туристична.Київська
3. ПЛ-0.4 КТП-371 9:00-18:00 с.Вижгів
4. ПЛ-04 КТП-121 9:00-18:00 Молитовний будинок с.Рівне
ФОП Карпюк Світлана Володимирівна с.Рівне
5. ПЛ-04 КТП-435 9:00-18:00 с.Рівне
Любешівський район
1. 10:00-13:00
АТС, магазини, адмінприміщення старостинський окрнг с. Залізниця с. Залізниця вул. Лісоградська, Івана Пасевича, Золотаренка
2. КТП-68 12:00-16:00 Магазини, ФАП с. Міжгайці
3. КТП-286 10:00-14:00 побут смт. Любешів вул. Галана, Шолохова, 30-ти Річчя Перемоги, Дружби(Іссая)
4. КТП-302 12:00-16:00 побут смт. Любешів вул. Галана, Сагайдачного
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-131 10:00-17:00 ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна (кіоск), Релігійна громада. с. Четвертня
місто Нововолинськ
1. 9:00-16:00
с. Суськ - медпункт
с. Суськ
вул. Киричука, буд. 1-,30
вул. Гвардійська, буд. 16,18,20,
вул. Ветеранів, буд. 1- 35
2. ПЛ 10 кВ Л35-02 частково 8:30-16:00 с. Хопнів - медпункт, клуб, церква
ФОП Шевчук О.П. - магазин с.Хопнів - повністю
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2,3 від КТП-28 11:30-16:30 частково с. Датинь
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-367 09:30-11:30 частково с. Датинь
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, Зарічна
Сухарєва,Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,
2. ПЛ-0,4кВ КТП-44 9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна
3. ПЛ-10 кВ Л18-11 9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробки
ФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,
4. ПЛ-0,4кВ ЗТП-87 9:00-17:00 м.Рожище,вул.Філатова,Січових Стрільців 2-16
5. ПЛ-0,4 кВ ТП-85 9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27
вул.Селянська,
6. ПЛ-0,4кВ ТП-71 9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,
Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,
Промислова 40-76,47-95.
7. ПЛ-0,4кВ ТП-215 9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.
8. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
9. ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазин
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська
10. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру
11. ПЛ-0,4кВ КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,
вул. Зелена
12. ПЛ-0,4кВ КТП-481 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна
13. ПЛ-0,4кВ КТП-441 9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
14. КТП-231 9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)
вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2
15. КТП-243 9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71
вул.Шевченка,2-56
Старовижівський район
№
1. КТП-53 10:00-16:00 с Дубечно вул Лугова, Дубова, Підварська
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-180 10:00-15:30 Школа, ТРСТ- магазин, ФАП, молитовний будинок, ФОП Романюк Л.Б.- магазин с.Крать
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-40 13:00-15:30 с.Оса
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-113 09:00-13:00 Млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Окунин
4. ПЛ-0,4кВ
ЗТП-309 13:00-15:30 СВК «Маяк» - бригада, клуб, школа, ФАП Романюк В.А. - магазин с.Комарів
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