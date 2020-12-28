Де у Луцьку та на Волині будуть відключати світло у п'ятницю, 29 січня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м.Володимир-Волинський склад ТзОВ «Гербор-холдинг», цех будматеріалів ФОП Малей, пошта «Нічний експрес» ФОП Сідловський, газова АЗС ТзОВ «Електрон-ЛПГ», овочева база «Еміл» ФОП Ібрагімов ательє «Аня», м.Володимир-Волинський2. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-22 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський Вол.-Вол. міжрайонна держ. лабораторія ветмедицини, Кафе "Підкова" м.Володимир-Волинськийвул. Зимнівська, ЛабораторнаБратковського 42-543. КТП-403 09:00-17:00 с.ЗимнеШкола, готельс.Зимневул. Тиха, Монастирська, Зелена4. КТП-269 09:00-17:00 с.ЗимнеМагазин , ФАП, амбулаторія, дитсадок, Будинок Культури с.Зимневул. Миру 5-29, 35-55, вул. Тиха 27-35,Петрова5. ТП-430 09:00-17:00 с.Зимне с.Зимневул.Польова6. ТП-108 09:00-17:00 с.СелецьБар - магазинФерма, млин, контора, с.Селецьвул. Незалежності1. ПЛ0,4кВ від КТП464 с.Цегів 9.00–17.00 ФГ "Сім Я"ТОВ "Агросвіт-Волинь"ФОП Волошин І.Лс. Цегів:вул. Центральна1. 9:30–15:30с.Литовеж: ФОП Джура кафе «Над Бугом» с.Литовеж вул.Миру2. ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-7 від ЗТП-102 10:00–15:00 с.Ст.Порицьк: школа, дит.садок, ФАП, контора ТзОВ «Ст.Порицьке» с.Ст.Порицьк вул.Колгоспна, вул.Молодіжна1. 09:00 - 16:00Продовольчий магазин ССТ Бузаки, Свято-Георгієвська церква, Будинок Культури с.Підріччя, вул. Віктора Павлова2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-312 09:00 - 16:00 Церква, М-н "Пролісок", ПАТ «Ковельмолоко», П-ць Чмух Василь Васильович с.Воєгоща, вул. Березівка, вул.Зарічна (частково)1. 9:00-16:00с. Суськ - медпункт с. Суськвул. Киричука, буд. 1-,30вул. Гвардійська, буд. 16,18,20,вул. Ветеранів, буд. 1- 352. ПЛ 10 кВ Л35-02 частково 8:30-16:00 с. Хопнів - медпункт, клуб, церкваФОП Шевчук О.П. - магазин с.Хопнів - повністю3. ПЛ0,4 кВ від КТП-311 8:30-17:00 ФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Ліщук Петро ДорофійовичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаРелігійна громада ХВЄ с.Карпилівкавул.Незалежностівул.Ветеранів,вул Л.Українки4. ЗТП-189 10:00-15:00 ФОП Дворак О.М. - магазинРГ святої Ольги УПЦ КПКіверцівська райспоживспілкаПрАТ "МТС УКРАЇНА" – мобільна база м.Ківерцівул.Костюшко,вул.Луцька,буд.1-13,вул.Героїв Крут,вул.Грушевського,45,47,49,вул.Ватутіна,вул.Гаврилюка1. 9:00-17:00УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул.Лепкого; вул.Вишневецького2. 9:00-17:00Релігійна громада церкви Св.мучениці Тетяни УПЦУКТ та ЖКГвиконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул.Лермонтова1. ПЛ-0.4кВ Л-2 КТП-48 9:00-16:00 лікарня Затурці с.Затурці вул.І.Франка2. КТП-2 9:00-13:00 фоп Трофимюк торг.павіл. с.Привітне вул.Центральна,І.Франка,Чкалова.3. КТП-134 12:00-16:00 -- с.Конюхи вул.Центральна,Шевченка,Л.Українки1.ремонт обладнання13:30-17:00ВісникРайагропроменергоВолиньагрошляхбудДорсервісШкола №15М-н «Салют»ЗахідінкомбанкСтоматкабінетГермесвул. Перемогb 17,19,21,вул. Грушевського 24а1. 09:00-17:00с.Боратин :КЗС хоздвір (ТзОВ "Мрія старосілля").2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-32 09:00-17:00 ФАП, ФОП Біланчук, ФОП Романюк Леонід Володимиров, ФОП Гроголь Наталія Іванівна. с. Струмівка вул. Рівненська, Старицького, Лисенка, Молодіжна.1. 9:00 - 18:00Філія "Ковельська ДЕД" ДП "Волинський ОАД"ФОП Стельмащук Олег Ростиславович с.Вишнів2. ПЛ-10 Л 26-05 від ПС-26 до ЛР-333(ТП-445.448.462) 9:00-18:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС" житловий масив Смт.Шацьк вул..Марфюка.Світла.Лисенка.Луценка .Світязька.Вересова.Яремчука.Козацька Волинська.Грибна.Туристична.Київська3. ПЛ-0.4 КТП-371 9:00-18:00 с.Вижгів4. ПЛ-04 КТП-121 9:00-18:00 Молитовний будинок с.РівнеФОП Карпюк Світлана Володимирівна с.Рівне5. ПЛ-04 КТП-435 9:00-18:00 с.Рівне1. 10:00-13:00АТС, магазини, адмінприміщення старостинський окрнг с. Залізниця с. Залізниця вул. Лісоградська, Івана Пасевича, Золотаренка2. КТП-68 12:00-16:00 Магазини, ФАП с. Міжгайці3. КТП-286 10:00-14:00 побут смт. Любешів вул. Галана, Шолохова, 30-ти Річчя Перемоги, Дружби(Іссая)4. КТП-302 12:00-16:00 побут смт. Любешів вул. Галана, Сагайдачного1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-131 10:00-17:00 ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна (кіоск), Релігійна громада. с. Четвертня1. 9:00-16:00с. Суськ - медпунктс. Суськвул. Киричука, буд. 1-,30вул. Гвардійська, буд. 16,18,20,вул. Ветеранів, буд. 1- 352. ПЛ 10 кВ Л35-02 частково 8:30-16:00 с. Хопнів - медпункт, клуб, церкваФОП Шевчук О.П. - магазин с.Хопнів - повністю1. ПЛ-0,4 кВ Л-2,3 від КТП-28 11:30-16:30 частково с. Датинь2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-367 09:30-11:30 частково с. Датинь1. 9:00-17:00МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, ЗарічнаСухарєва,Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,2. ПЛ-0,4кВ КТП-44 9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна3. ПЛ-10 кВ Л18-11 9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробкиФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,4. ПЛ-0,4кВ ЗТП-87 9:00-17:00 м.Рожище,вул.Філатова,Січових Стрільців 2-165. ПЛ-0,4 кВ ТП-85 9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27вул.Селянська,6. ПЛ-0,4кВ ТП-71 9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,Промислова 40-76,47-95.7. ПЛ-0,4кВ ТП-215 9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .ФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.8. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)9. ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазинФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська10. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру11. ПЛ-0,4кВ КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,вул. Зелена12. ПЛ-0,4кВ КТП-481 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна13. ПЛ-0,4кВ КТП-441 9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,Ювілейна, Молодіжна,Квітнева, Набережна, Паркова.14. КТП-231 9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-215. КТП-243 9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71вул.Шевченка,2-561. КТП-53 10:00-16:00 с Дубечно вул Лугова, Дубова, Підварська1. ПЛ-0,4кВКТП-180 10:00-15:30 Школа, ТРСТ- магазин, ФАП, молитовний будинок, ФОП Романюк Л.Б.- магазин с.Крать2. ПЛ-0,4кВКТП-40 13:00-15:30 с.Оса3. ПЛ-0,4кВКТП-113 09:00-13:00 Млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Окунин4. ПЛ-0,4кВЗТП-309 13:00-15:30 СВК «Маяк» - бригада, клуб, школа, ФАП Романюк В.А. - магазин с.Комарів