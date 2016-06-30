Довгожителька з Волині відзначила 90-річний ювілей

Катерину Чемерду, якій виповнилося 90 років.



Про це повідомляють на сайті мерії Володимира-Волинського.



Катерина Олександрівна належить до осіб з інвалідністю по зору, а ще вона має статус учасника і дитини війни. Заступник начальника управління соціального захисту населення Володимир Коломий вручив жінці подяку міського голови, квіти, подарунки та грошову допомогу.



Долучився до вітань і заступник голови ради Володимир-Волинської міськрайонної організації ветеранів Микола Селецький.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 27 січня, із поважним ювілеєм привітали мешканку Володимира-Волинського, якій виповнилося 90 років.Про це повідомляють на сайті мерії Володимира-Волинського.Катерина Олександрівна належить до осіб з інвалідністю по зору, а ще вона має статус учасника і дитини війни. Заступник начальника управління соціального захисту населеннявручив жінці подяку міського голови, квіти, подарунки та грошову допомогу.Долучився до вітань і заступник голови ради Володимир-Волинської міськрайонної організації ветеранів Микола Селецький.

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