Довгожителька з Волині відзначила 90-річний ювілей
Сьогодні, 12:00
Вчора, 27 січня, із поважним ювілеєм привітали мешканку Володимира-Волинського Катерину Чемерду, якій виповнилося 90 років.
Про це повідомляють на сайті мерії Володимира-Волинського.
Катерина Олександрівна належить до осіб з інвалідністю по зору, а ще вона має статус учасника і дитини війни. Заступник начальника управління соціального захисту населення Володимир Коломий вручив жінці подяку міського голови, квіти, подарунки та грошову допомогу.
Долучився до вітань і заступник голови ради Володимир-Волинської міськрайонної організації ветеранів Микола Селецький.
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Про це повідомляють на сайті мерії Володимира-Волинського.
Катерина Олександрівна належить до осіб з інвалідністю по зору, а ще вона має статус учасника і дитини війни. Заступник начальника управління соціального захисту населення Володимир Коломий вручив жінці подяку міського голови, квіти, подарунки та грошову допомогу.
Долучився до вітань і заступник голови ради Володимир-Волинської міськрайонної організації ветеранів Микола Селецький.
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