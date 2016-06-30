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Довгожителька з Волині відзначила 90-річний ювілей

Довгожителька з Волині відзначила 90-річний ювілей
Вчора, 27 січня, із поважним ювілеєм привітали мешканку Володимира-Волинського Катерину Чемерду, якій виповнилося 90 років.

Про це повідомляють на сайті мерії Володимира-Волинського.

Катерина Олександрівна належить до осіб з інвалідністю по зору, а ще вона має статус учасника і дитини війни. Заступник начальника управління соціального захисту населення Володимир Коломий вручив жінці подяку міського голови, квіти, подарунки та грошову допомогу.

Долучився до вітань і заступник голови ради Володимир-Волинської міськрайонної організації ветеранів Микола Селецький.


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Теги: Володимир, довгожителька, день народження
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