вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку декілька вулиць залишились без гарячої води і опалення

У Луцьку декілька вулиць залишились без гарячої води і опалення
У Луцьку тимчасово припинили надання послуги з постачання гарячої води від центрального теплового пункту(ЦТП) на вулиці Арцеулова, 3-в.

Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".

Зауважують, що споживачами послуг від цієї ЦТП є житлові будинки на вул. Арцеулова, 3, 5, 7, 9, 11, вул. Президента Грушевського, 1, 33, вул. Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13-а, 15-а, 23-а, 25-а, вул. Євгена Коновальця, 1-а, 1-б, 2, 10-а, вул. Привокзальна, 14, 14-а, 15, вул. Стрілецька, 2, 6, 6-а, 8.

"Завершення робіт із заміни запірної арматури та подальше відновлення послуги з гарячого водопостачання - сьогодні після 12:00", - інформують у пресслужбі "Луцьктепла".

Також інфомують, що у зв'язку з ліквідацією витоку на тепловій мережі по вулиці Конякіна без послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання тимчасово залишаються споживачі ЦТП на вул. Домни Гордіюк, 10.

Споживачами цієї ЦТП є житлові будинки на вул. Домни Гордіюк, 2, 4, 4-а, 5, 8, вул. Наливайка, 2, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 10-а.

Зауважують, що завершення робіт із заміни ділянки трубопроводів та відновлення послуг - сьогодні, 28 січня, до кінця дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гаряча вода, Луцьк, опалення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рованцях зіткнулись Audi і позашляховик Hyundai: постраждало троє людей. ФОТО
Сьогодні, 12:19
Щодо працівників ізолятора у Ковелі, де повісився підозрюваний, відкрили «кримінал»
Сьогодні, 12:15
У Луцьку декілька вулиць залишились без гарячої води і опалення
Сьогодні, 12:05
Довгожителька з Волині відзначила 90-річний ювілей
Сьогодні, 12:00
У мерії пояснили, чому зрубали ялинку біля РАЦСу у Луцьку
Сьогодні, 11:44
Схожі новини
Частина лучан залишилась без опалення і гарячої води Частина лучан залишилась без опалення і гарячої води
04 січень, 10:09
Деякі будинки на низці луцьких вулиць – без опалення та гарячої води Деякі будинки на низці луцьких вулиць – без опалення та гарячої води
04 грудень, 2020, 13:24
В одному з мікрорайонів Луцька 2 тижні немає гарячої води та тепла В одному з мікрорайонів Луцька 2 тижні немає гарячої води та тепла
18 листопад, 2020, 13:10
У Луцьку в мороз 5 будинків лишилися без тепла, 12 – без гарячої води У Луцьку в мороз 5 будинків лишилися без тепла, 12 – без гарячої води
16 січень, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі на заробітках зник молодий волинянин
Сьогодні, 13:30
 0
За лучанами спостерігають понад 250 камер
Сьогодні, 13:15
 0
У районі на Волині затримали «чорного лісоруба». ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
Затвердили перелік міст, куди українці зможуть полетіти влітку цього року
Сьогодні, 12:47
 0
Розповіли, хто має прибирати засніжені луцькі двори
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8