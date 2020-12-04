У Луцьку декілька вулиць залишились без гарячої води і опалення

У Луцьку тимчасово припинили надання послуги з постачання гарячої води від центрального теплового пункту(ЦТП) на вулиці Арцеулова, 3-в.Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".Зауважують, що споживачами послуг від цієї ЦТП є житлові будинки на вул. Арцеулова, 3, 5, 7, 9, 11, вул. Президента Грушевського, 1, 33, вул. Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13-а, 15-а, 23-а, 25-а, вул. Євгена Коновальця, 1-а, 1-б, 2, 10-а, вул. Привокзальна, 14, 14-а, 15, вул. Стрілецька, 2, 6, 6-а, 8."Завершення робіт із заміни запірної арматури та подальше відновлення послуги з гарячого водопостачання - сьогодні після 12:00", - інформують у пресслужбі "Луцьктепла".Також інфомують, що у зв'язку з ліквідацією витоку на тепловій мережі по вулиці Конякіна без послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання тимчасово залишаються споживачі ЦТП на вул. Домни Гордіюк, 10.Споживачами цієї ЦТП є житлові будинки на вул. Домни Гордіюк, 2, 4, 4-а, 5, 8, вул. Наливайка, 2, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 10-а.Зауважують, що завершення робіт із заміни ділянки трубопроводів та відновлення послуг - сьогодні, 28 січня, до кінця дня.