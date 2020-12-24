У Рованцях зіткнулись Audi і позашляховик Hyundai: постраждало троє людей. ФОТО
Сьогодні, 12:19
ДТП, у якій постраждали троє людей, сталася вранці 28 січня біля Луцька.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 11 години у Рованцях біля АЗС зіткнулися легковик Audi та позашляховик Hyundai.
Як розповів 63-річний водій Audi, він їхав у сторону Луцька, а позашляховик повертав на заправку без увімкнених сигналів повороту. Водій легковика намагався уникнути зіткнення, але не зміг.
Тож два авто зіткнулися лоб у лоб. Удар був такої сили, що позашляховик відкинуло у металеву огорожу. В аварії постраждали троє людей: водій Audi з дружиною та водій позашляховика.
Як повідомили ІА Волинські Новини у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у дорожньо-транспортній пригоді постраждало 3 осіб. Після надання медичної допомоги на місці події двох госпіталізували до лікарні – водія Hyundai та дружину водія Audi.
Одна людина отримала травми середнього ступеня, а ще двоє учасників аварії отримали легкі травми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 11 години у Рованцях біля АЗС зіткнулися легковик Audi та позашляховик Hyundai.
Як розповів 63-річний водій Audi, він їхав у сторону Луцька, а позашляховик повертав на заправку без увімкнених сигналів повороту. Водій легковика намагався уникнути зіткнення, але не зміг.
Тож два авто зіткнулися лоб у лоб. Удар був такої сили, що позашляховик відкинуло у металеву огорожу. В аварії постраждали троє людей: водій Audi з дружиною та водій позашляховика.
Як повідомили ІА Волинські Новини у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у дорожньо-транспортній пригоді постраждало 3 осіб. Після надання медичної допомоги на місці події двох госпіталізували до лікарні – водія Hyundai та дружину водія Audi.
Одна людина отримала травми середнього ступеня, а ще двоє учасників аварії отримали легкі травми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розповіли, хто має прибирати засніжені луцькі двори
Сьогодні, 12:35
У Рованцях зіткнулись Audi і позашляховик Hyundai: постраждало троє людей. ФОТО
Сьогодні, 12:19
У Луцьку декілька вулиць залишились без гарячої води і опалення
Сьогодні, 12:05