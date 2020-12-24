У Рованцях зіткнулись Audi і позашляховик Hyundai: постраждало троє людей. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Так, близько 11 години у Рованцях біля АЗС зіткнулися легковик Audi та позашляховик Hyundai.



Як розповів 63-річний водій Audi, він їхав у сторону Луцька, а позашляховик повертав на заправку без увімкнених сигналів повороту. Водій легковика намагався уникнути зіткнення, але не зміг.



Тож два авто зіткнулися лоб у лоб. Удар був такої сили, що позашляховик відкинуло у металеву огорожу. В аварії постраждали троє людей: водій Audi з дружиною та водій позашляховика.



Як повідомили ІА Волинські Новини у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у дорожньо-транспортній пригоді постраждало 3 осіб. Після надання медичної допомоги на місці події двох госпіталізували до лікарні – водія Hyundai та дружину водія Audi.



Одна людина отримала травми середнього ступеня, а ще двоє учасників аварії отримали легкі травми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП, у якій постраждали троє людей, сталася вранці 28 січня біля Луцька.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, близько 11 години у Рованцях біля АЗС зіткнулися легковик Audi та позашляховик Hyundai.Як розповів 63-річний водій Audi, він їхав у сторону Луцька, а позашляховик повертав на заправку без увімкнених сигналів повороту. Водій легковика намагався уникнути зіткнення, але не зміг.Тож два авто зіткнулися лоб у лоб. Удар був такої сили, що позашляховик відкинуло у металеву огорожу. В аварії постраждали троє людей: водій Audi з дружиною та водій позашляховика.Як повідомили ІА Волинські Новини у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у дорожньо-транспортній пригоді постраждало 3 осіб. Після надання медичної допомоги на місці події двох госпіталізували до лікарні – водія Hyundai та дружину водія Audi.Одна людина отримала травми середнього ступеня, а ще двоє учасників аварії отримали легкі травми.

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