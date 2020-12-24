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У Рованцях зіткнулись Audi і позашляховик Hyundai: постраждало троє людей. ФОТО

У Рованцях зіткнулись Audi і позашляховик Hyundai: постраждало троє людей. ФОТО
ДТП, у якій постраждали троє людей, сталася вранці 28 січня біля Луцька.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 11 години у Рованцях біля АЗС зіткнулися легковик Audi та позашляховик Hyundai.

Як розповів 63-річний водій Audi, він їхав у сторону Луцька, а позашляховик повертав на заправку без увімкнених сигналів повороту. Водій легковика намагався уникнути зіткнення, але не зміг.

Тож два авто зіткнулися лоб у лоб. Удар був такої сили, що позашляховик відкинуло у металеву огорожу. В аварії постраждали троє людей: водій Audi з дружиною та водій позашляховика.

Як повідомили ІА Волинські Новини у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у дорожньо-транспортній пригоді постраждало 3 осіб. Після надання медичної допомоги на місці події двох госпіталізували до лікарні – водія Hyundai та дружину водія Audi.

Одна людина отримала травми середнього ступеня, а ще двоє учасників аварії отримали легкі травми.

У Рованцях зіткнулись Audi і позашляховик Hyundai: постраждало троє людей. ФОТО
У Рованцях зіткнулись Audi і позашляховик Hyundai: постраждало троє людей. ФОТО
У Рованцях зіткнулись Audi і позашляховик Hyundai: постраждало троє людей. ФОТО
У Рованцях зіткнулись Audi і позашляховик Hyundai: постраждало троє людей. ФОТО
У Рованцях зіткнулись Audi і позашляховик Hyundai: постраждало троє людей. ФОТО
У Рованцях зіткнулись Audi і позашляховик Hyundai: постраждало троє людей. ФОТО
У Рованцях зіткнулись Audi і позашляховик Hyundai: постраждало троє людей. ФОТО

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Теги: Рованці, аварія
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