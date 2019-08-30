Розповіли, хто має прибирати засніжені луцькі двори





Про це Микола Осіюк.



Нині вулиці посипають сольовою сумішшю. Лучани ж нарікають, що тротуари та прибудинкові території залишаються слизькими.



Міські комунальні служби прибирають дороги та тротуари на центральних вулицях. Зі слів Миколи Осіюка, всі основні дороги та проїзди в місті очищені від снігу. Щодо доріг комунальної власності у селах Луцької громади, то їх, зі слів посадовця міськради, прочистили та посипали протиожеледною сумішшю.



У ЖКГ кажуть: за наведення порядку на дорогах у приєднаних територіальних громадах відповідальні старости, на вимогу яких комунальні підприємства Луцька надають техніку.



Нагадаємо, за неналежну підготовку до негоди Луцький міський голова 26 січня позбавив премій начальника житлово-комунального господарства міста Миколу Осіюка та керівника КП "Луцькспецкомунтранс" Володимира Марценюка.

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