Затвердили перелік міст, куди українці зможуть полетіти влітку цього року





Про це повідомляє сайт Державіаслужби, - пише



"Затвердити перелік курортних місць, до яких дозволяється виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, в літній сезон ІАТА 2021 року без обмеження частоти виконання рейсів після отримання авіакомпаніями відповідних прав на експлуатацію повітряних ліній", - йдеться в документі.



Так, після отримання дозволу, авіакомпанії зможуть перевозити пасажів до таких курортних міст:



- Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;

-Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос; Превеза;

-Грузія: Батумі;

-Ізраїль: Ейлат;

-Домініканська Республіка: Пунта-Кана, Ла Романа;

-Шрі-Ланка: Коломбо;

-Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;

-Китай: Санья, Хайкоу;

-Іспанія: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, -Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца;

-Марокко: Агадір, Касабланка;

-Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;

-Мальдіви: Мале;

-Мальта: Лука;

-Об’єднані Арабські Емірати: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа;

Танзанія: Занзібар;

-Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;

Албанія: Тірана;

-Болгарія: Варна, Бургас, Пловдив;

-Індія: Гоа;

Індонезія: Денпасар;

-Куба: Варадеро;

-Хорватія: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар;

Кипр: Пафос;

-Словенія: Марибор, Любляна;

-В’єтнам: Камрань;

-Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері;

-Туніс: Туніс, Монастір, Енфіда, Джерба;

-Йорданія: Акаба;

-Чорногорія: Тіват, Подґоріца.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Улітку 2021 року на відпочинок українці зможуть полетіти до 29 країн, якщо не буде посилено карантинні обмеження. Відповідний перелік затвердила Державна авіаційна служба.Про це повідомляє сайт Державіаслужби, - пише ТСН. "Затвердити перелік курортних місць, до яких дозволяється виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, в літній сезон ІАТА 2021 року без обмеження частоти виконання рейсів після отримання авіакомпаніями відповідних прав на експлуатацію повітряних ліній", - йдеться в документі.Так, після отримання дозволу, авіакомпанії зможуть перевозити пасажів до таких курортних міст:- Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;-Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос; Превеза;-Грузія: Батумі;-Ізраїль: Ейлат;-Домініканська Республіка: Пунта-Кана, Ла Романа;-Шрі-Ланка: Коломбо;-Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;-Китай: Санья, Хайкоу;-Іспанія: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, -Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца;-Марокко: Агадір, Касабланка;-Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;-Мальдіви: Мале;-Мальта: Лука;-Об’єднані Арабські Емірати: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа;Танзанія: Занзібар;-Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;Албанія: Тірана;-Болгарія: Варна, Бургас, Пловдив;-Індія: Гоа;Індонезія: Денпасар;-Куба: Варадеро;-Хорватія: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар;Кипр: Пафос;-Словенія: Марибор, Любляна;-В’єтнам: Камрань;-Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері;-Туніс: Туніс, Монастір, Енфіда, Джерба;-Йорданія: Акаба;-Чорногорія: Тіват, Подґоріца.

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