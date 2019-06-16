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Затвердили перелік міст, куди українці зможуть полетіти влітку цього року

Затвердили перелік міст, куди українці зможуть полетіти влітку цього року
Улітку 2021 року на відпочинок українці зможуть полетіти до 29 країн, якщо не буде посилено карантинні обмеження. Відповідний перелік затвердила Державна авіаційна служба.

Про це повідомляє сайт Державіаслужби, - пише ТСН.

"Затвердити перелік курортних місць, до яких дозволяється виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, в літній сезон ІАТА 2021 року без обмеження частоти виконання рейсів після отримання авіакомпаніями відповідних прав на експлуатацію повітряних ліній", - йдеться в документі.

Так, після отримання дозволу, авіакомпанії зможуть перевозити пасажів до таких курортних міст:

- Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
-Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос; Превеза;
-Грузія: Батумі;
-Ізраїль: Ейлат;
-Домініканська Республіка: Пунта-Кана, Ла Романа;
-Шрі-Ланка: Коломбо;
-Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;
-Китай: Санья, Хайкоу;
-Іспанія: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, -Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца; 
-Марокко: Агадір, Касабланка;
-Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;
-Мальдіви: Мале;
-Мальта: Лука;
-Об’єднані Арабські Емірати: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа;
Танзанія: Занзібар;
-Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
Албанія: Тірана;
-Болгарія: Варна, Бургас, Пловдив;
-Індія: Гоа;
Індонезія: Денпасар;
-Куба: Варадеро;
-Хорватія: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар;
Кипр: Пафос;
-Словенія: Марибор, Любляна;
-В’єтнам: Камрань;
-Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері;
-Туніс: Туніс, Монастір, Енфіда, Джерба;
-Йорданія: Акаба;
-Чорногорія: Тіват, Подґоріца.

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Теги: переліт, курорти, відпочинок, міста
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