Затвердили перелік міст, куди українці зможуть полетіти влітку цього року
Сьогодні, 12:47
Улітку 2021 року на відпочинок українці зможуть полетіти до 29 країн, якщо не буде посилено карантинні обмеження. Відповідний перелік затвердила Державна авіаційна служба.
Про це повідомляє сайт Державіаслужби, - пише ТСН.
"Затвердити перелік курортних місць, до яких дозволяється виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, в літній сезон ІАТА 2021 року без обмеження частоти виконання рейсів після отримання авіакомпаніями відповідних прав на експлуатацію повітряних ліній", - йдеться в документі.
Так, після отримання дозволу, авіакомпанії зможуть перевозити пасажів до таких курортних міст:
- Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
-Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос; Превеза;
-Грузія: Батумі;
-Ізраїль: Ейлат;
-Домініканська Республіка: Пунта-Кана, Ла Романа;
-Шрі-Ланка: Коломбо;
-Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;
-Китай: Санья, Хайкоу;
-Іспанія: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, -Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца;
-Марокко: Агадір, Касабланка;
-Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;
-Мальдіви: Мале;
-Мальта: Лука;
-Об’єднані Арабські Емірати: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа;
Танзанія: Занзібар;
-Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
Албанія: Тірана;
-Болгарія: Варна, Бургас, Пловдив;
-Індія: Гоа;
Індонезія: Денпасар;
-Куба: Варадеро;
-Хорватія: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар;
Кипр: Пафос;
-Словенія: Марибор, Любляна;
-В’єтнам: Камрань;
-Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері;
-Туніс: Туніс, Монастір, Енфіда, Джерба;
-Йорданія: Акаба;
-Чорногорія: Тіват, Подґоріца.
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Про це повідомляє сайт Державіаслужби, - пише ТСН.
"Затвердити перелік курортних місць, до яких дозволяється виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, в літній сезон ІАТА 2021 року без обмеження частоти виконання рейсів після отримання авіакомпаніями відповідних прав на експлуатацію повітряних ліній", - йдеться в документі.
Так, після отримання дозволу, авіакомпанії зможуть перевозити пасажів до таких курортних міст:
- Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
-Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос; Превеза;
-Грузія: Батумі;
-Ізраїль: Ейлат;
-Домініканська Республіка: Пунта-Кана, Ла Романа;
-Шрі-Ланка: Коломбо;
-Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;
-Китай: Санья, Хайкоу;
-Іспанія: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, -Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца;
-Марокко: Агадір, Касабланка;
-Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;
-Мальдіви: Мале;
-Мальта: Лука;
-Об’єднані Арабські Емірати: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа;
Танзанія: Занзібар;
-Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
Албанія: Тірана;
-Болгарія: Варна, Бургас, Пловдив;
-Індія: Гоа;
Індонезія: Денпасар;
-Куба: Варадеро;
-Хорватія: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар;
Кипр: Пафос;
-Словенія: Марибор, Любляна;
-В’єтнам: Камрань;
-Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері;
-Туніс: Туніс, Монастір, Енфіда, Джерба;
-Йорданія: Акаба;
-Чорногорія: Тіват, Подґоріца.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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