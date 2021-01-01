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У Луцьку помер лікар стоматполіклініки

У Луцьку помер лікар стоматполіклініки
У ніч на 28 січня помер лікар хірург-імплантолог КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка" Матюшенко Віталій Васильович.

Сумну новину повідомили на сторінці медзакладу.

"З глибоким жалем спішимо повідомити, що вночі 28. 01. 2021 року пішов з життя відомий лікар-хірург-імплантолог, вчитель та наставник для багатьох лікарів, прекрасна життєрадісна людина, люблячий батько Матюшенко Віталій Васильович", - йдеться у повідомленні.

Прощання відбудеться у Свято-Феодосівському храмі (навпроти кондитерської фабрики) о 19.00 год. Похорон відбудеться завтра, 29 січня, о 12.00.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та колегам Віталія Матюшенка.

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Теги: луцька стоматполіклінка, смерть, лікар-хірург
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