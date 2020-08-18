Призначили нового керівника Гнідавського цукрового заводу
Сьогодні, 14:46
На Гнідавському цукровому заводі - новий керівник. Ним став Василь Муха.
Про це повідомляють на офіційному сайті заводу.
Офіційне представлення нового голови правління ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» відбулося у вівторок, 26 січня.
Василь Муха висловив сподівання на конструктивну співпрацю на благо розвитку підприємства.
Нагадаємо, що попередній керівник Ростислав Новосад відійшов у вічність у листопаді минулого року.
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Про це повідомляють на офіційному сайті заводу.
Офіційне представлення нового голови правління ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» відбулося у вівторок, 26 січня.
Василь Муха висловив сподівання на конструктивну співпрацю на благо розвитку підприємства.
Нагадаємо, що попередній керівник Ростислав Новосад відійшов у вічність у листопаді минулого року.
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