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Призначили нового керівника Гнідавського цукрового заводу

Призначили нового керівника Гнідавського цукрового заводу
На Гнідавському цукровому заводі - новий керівник. Ним став Василь Муха.

Про це повідомляють на офіційному сайті заводу.

Офіційне представлення нового голови правління ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» відбулося у вівторок, 26 січня.

Василь Муха висловив сподівання на конструктивну співпрацю на благо розвитку підприємства.

Нагадаємо, що попередній керівник Ростислав Новосад відійшов у вічність у листопаді минулого року.

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Теги: новий керівник, Гнідавський цукровий завод
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