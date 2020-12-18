У селі на Волині зліпили 7-метрового сніговика. ФОТО





Один із ініціаторів зробити таку величезну скульптуру в Гірках Сергій Кругов розповів журналістам



Почали в середу, а закінчили в четвер. Приставляли драбину, щоб діставатися все вище і вище. Сніг передавали у відрі. Це в них снігова господиня, в неї навіть фартух є – двохметрове ткане рядно. Голова її покрита хустиною, в одній руці – мітла, в іншій – відро. Коли виміряли, висота бабусі сягнула трохи більше семи метрів.



А надихнуло їх зробити таку велетенську бабусю зі снігу те, що в інтернеті побачили інформацію, про Малу Глушу – там зліпили 6-метрову снігову скульптуру.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сім'я з Волині зліпила гігантського сніговика. ФОТО



«Ми вирішили побити рекорд», - зізнався Сергій Кругов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гірки Камінь-Каширського району (колишнього Любешівського) місцеві мешканці сліпили величезного сніговика, який сягає вище електропроводів і має більше 7 метрів висоти.Один із ініціаторів зробити таку величезну скульптуру в Гіркахрозповів журналістам «Нового життя» , що він із братом Сашком, а також кілька їхніх друзів та сусідів створювали її.Почали в середу, а закінчили в четвер. Приставляли драбину, щоб діставатися все вище і вище. Сніг передавали у відрі. Це в них снігова господиня, в неї навіть фартух є – двохметрове ткане рядно. Голова її покрита хустиною, в одній руці – мітла, в іншій – відро. Коли виміряли, висота бабусі сягнула трохи більше семи метрів.А надихнуло їх зробити таку велетенську бабусю зі снігу те, що в інтернеті побачили інформацію, про Малу Глушу – там зліпили 6-метрову снігову скульптуру.«Ми вирішили побити рекорд», - зізнався Сергій Кругов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію