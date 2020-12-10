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У Луцьку виявили азербайджанця з «липовими» документами

У Луцьку виявили азербайджанця з «липовими» документами
На Волині виявили громадянина Азербайджану з документами, які містять ознаки підробки.

Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області.

Так, 27-28 січня у Луцьку працівниками УДМС України у Волинській області провели заходи щодо виявлення іноземців, котрі нелегально перебувають в обласному центрі.

В результаті затримали громадянина Республіки Азербайджан. Пді час перевірки документів виявили ознаки підробки. Іноземця передали співробітникам ГУ НП у Волинській області для подальшого реагування.


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Теги: нелегал, азербайджанець
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