У Луцьку виявили азербайджанця з «липовими» документами





Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області.



Так, 27-28 січня у Луцьку працівниками УДМС України у Волинській області провели заходи щодо виявлення іноземців, котрі нелегально перебувають в обласному центрі.



В результаті затримали громадянина Республіки Азербайджан. Пді час перевірки документів виявили ознаки підробки. Іноземця передали співробітникам ГУ НП у Волинській області для подальшого реагування.





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