У Луцьку виявили азербайджанця з «липовими» документами
Сьогодні, 16:46
На Волині виявили громадянина Азербайджану з документами, які містять ознаки підробки.
Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області.
Так, 27-28 січня у Луцьку працівниками УДМС України у Волинській області провели заходи щодо виявлення іноземців, котрі нелегально перебувають в обласному центрі.
В результаті затримали громадянина Республіки Азербайджан. Пді час перевірки документів виявили ознаки підробки. Іноземця передали співробітникам ГУ НП у Волинській області для подальшого реагування.
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Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області.
Так, 27-28 січня у Луцьку працівниками УДМС України у Волинській області провели заходи щодо виявлення іноземців, котрі нелегально перебувають в обласному центрі.
В результаті затримали громадянина Республіки Азербайджан. Пді час перевірки документів виявили ознаки підробки. Іноземця передали співробітникам ГУ НП у Волинській області для подальшого реагування.
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