Волинські лікарі отримали реанімобілі для порятунку хворих на коронавірус. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини Володимир Шмаль.



Транспортні засоби закупили за кошти Національної служби здоров’я, що були виділені в рамках забезпечення допомоги хворим на COVID-19 з особливо важкими патологіями.



«Сьогодні ми отримали шість спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги на базі Citroën Jumper класу С. Тобто, це шість реанімобілів, у яких є обладнання для проведення реанімаційних заходів. Вони призначені для довготривалого транспортування тяжких хворих. Ці автомобілі закуплені за кошти Національної служби здоров’я, що виділялися по так званому «ковідному пакету». Згідно постанови, автомобілі також входять в список необхідних засобів для боротьби з COVID-19, і ми можемо закупляти спеціальні транспортні засоби напряму», - розповів медик.



Володимир Шмаль зазначив, що минулого року за цією ж схемою вдалось закупити 16 автомобілів типу B, а у 2021-му волинські медики отримали першу партію спеціалізованих автомобілів типу С.



Яка ж різниця між каретами швидкої допомоги типу В та типу С?



Як пояснив очільник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги, спеціальний транспорт типу В і типу С відрізняється обладнанням всередині салону.



Наприклад, у комплектації швидких типу С є дефібрилятори та апарати штучної вентиляції легень. До слова, ШВЛ бувають переносними та стаціонарними. Переносний апарат бригада швидкої допомоги може використати у випадку, коли важкохворому потрібно надати невідкладну допомогу на місці, зокрема, подати кисень після проведених реанімаційних заходів. Стаціонарний ШВЛ забезпечує подачу кисню пацієнтам при тривалих перевезеннях.



«При ураженні COVID-19 найбільше страждає дихальна система, і по протоколу такі пацієнти повинні отримувати кисень, бо їхні легені не можуть забезпечувати цю функцію. Особливо такі реанімобілі актуальні, коли важкого ковідного хворого потрібно перевезти в Луцьк із району, і йому потрібна безперебійна та постійна подача кисню. Бригада його підключає, і спокійно транспортує протягом 2-3 годин. А в автомобілях типу B є лише портативні ШВЛ для надання невідкладної допомоги протягом короткого відрізку часу», - розповів Володимир Шмаль.



З його слів, після реєстрації в сервісному центрі МВС транспортні засоби передадуть спеціалізованим бригадам, які надають допомогу хворим на COVID-19.



«Наразі ми проводимо заходи з реєстрації нових автомобілів. Усі вони знаходитимуться на балансі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Однак їх будуть використовувати на території області. Один реанімаційний автомобіль поїде у Нововолинськ, ще по одному передадуть в Ковель та Луцьке міське відділення №2 медицини катастроф, а два автомобілі - у відділення №1», - каже лікар.



Вартість одного спеціалізованого автомобіля швидкої допомоги – 2 мільйони 663 тисяч гривень.



Насамкінець Володимир Шмаль зазначив, що реанімаційні автомобілі для потреб області будуть закупляти й надалі. Так, у першому кварталі цього року в МОЗ обіцяють централізовані доставки спецавтомобілів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шість спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги на базі Citroën Jumper класу С, салони яких оснащені апаратами ШВЛ та іншим обладанням для проведення реанімаційних заходів, отримали волинські бригади швидкої допомоги.Про це розповів керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофТранспортні засоби закупили за кошти Національної служби здоров’я, що були виділені в рамках забезпечення допомоги хворим на COVID-19 з особливо важкими патологіями.«Сьогодні ми отримали шість спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги на базі Citroën Jumper класу С. Тобто, це шість реанімобілів, у яких є обладнання для проведення реанімаційних заходів. Вони призначені для довготривалого транспортування тяжких хворих. Ці автомобілі закуплені за кошти Національної служби здоров’я, що виділялися по так званому «ковідному пакету». Згідно постанови, автомобілі також входять в список необхідних засобів для боротьби з COVID-19, і ми можемо закупляти спеціальні транспортні засоби напряму», - розповів медик.Володимир Шмаль зазначив, що минулого року за цією ж схемою вдалось закупити 16 автомобілів типу B, а у 2021-му волинські медики отримали першу партію спеціалізованих автомобілів типу С.Як пояснив очільник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги, спеціальний транспорт типу В і типу С відрізняється обладнанням всередині салону.Наприклад, у комплектації швидких типу С є дефібрилятори та апарати штучної вентиляції легень. До слова, ШВЛ бувають переносними та стаціонарними. Переносний апарат бригада швидкої допомоги може використати у випадку, коли важкохворому потрібно надати невідкладну допомогу на місці, зокрема, подати кисень після проведених реанімаційних заходів. Стаціонарний ШВЛ забезпечує подачу кисню пацієнтам при тривалих перевезеннях.«При ураженні COVID-19 найбільше страждає дихальна система, і по протоколу такі пацієнти повинні отримувати кисень, бо їхні легені не можуть забезпечувати цю функцію. Особливо такі реанімобілі актуальні, коли важкого ковідного хворого потрібно перевезти в Луцьк із району, і йому потрібна безперебійна та постійна подача кисню. Бригада його підключає, і спокійно транспортує протягом 2-3 годин. А в автомобілях типу B є лише портативні ШВЛ для надання невідкладної допомоги протягом короткого відрізку часу», - розповів Володимир Шмаль.З його слів, після реєстрації в сервісному центрі МВС транспортні засоби передадуть спеціалізованим бригадам, які надають допомогу хворим на COVID-19.«Наразі ми проводимо заходи з реєстрації нових автомобілів. Усі вони знаходитимуться на балансі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Однак їх будуть використовувати на території області. Один реанімаційний автомобіль поїде у Нововолинськ, ще по одному передадуть в Ковель та Луцьке міське відділення №2 медицини катастроф, а два автомобілі - у відділення №1», - каже лікар.Вартість одного спеціалізованого автомобіля швидкої допомоги – 2 мільйони 663 тисяч гривень.Насамкінець Володимир Шмаль зазначив, що реанімаційні автомобілі для потреб області будуть закупляти й надалі. Так, у першому кварталі цього року в МОЗ обіцяють централізовані доставки спецавтомобілів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію