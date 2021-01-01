Чи впливають «нерви» на здоров’я і як їх приборкати: пояснення від луцьких медиків

Інфекційні захворювання виникають при проникненні в організм хвороботворних мікробів. Але сильна імунна система «справляється» з чужорідними мікроорганізмами і хвороба не розвивається.Однак деякі психічні стани можуть ослаблювати захисні сили людини і піддавати розвитку інфекційних захворювань, інформує Луцький центр первинної медичної допомоги №2.Зауважують, також, що, крім того, психічний стан людини впливає на протікання і важкість захворювань.Часто, запевняють медики, пацієнти самі зауважують, що перед початком хвороби вони відчували роздратування, гнів, досаду.Психологи підтверджують, що ці емоції можуть проковувати ослаблення імунітету, а відтак – розвиток патологічних процесів, пов’язаних з діяльністю вірусів і бактерій.Також слабість імунітету може бути викликана відсутністю душевного спокою, протиріччями між бажаннями і вчинками.Знаючи це, кажуть у Луцькому центрі первинної медичної допомоги №2, можна передбачити міри психологічної профілактики інфекцій.«Вчіться давати вихід своєму роздратуванню. Дуже корисні для цього активні рухи, а також дихальні вправи. Вони знімають напругу не тільки у м’язах, але і в нервовій системі, захищають вас від психосоматичних захворювань. Як є можливість, регулярно займайтесь спортом не тільки в залі, але це й ходьба на вулиці у швидкому темпі тощо», - радять медики.І додають: «Якщо вас переповнює гнів, образа, досада – спробуйте знайти пісню, яка б вас звеселила. Підспівуйте або підтанцьовуйте виконавцю, якого ви бачите на екрані телевізора».Зауважують, що активна робота дихального апарату дозволить позбутися гострих переживань і водночас сприятиме профілактиці респіраторних захворювань та інших наслідків поганих емоцій, які не знайшовши виходу, залишились у тілі.«Виникають протиріччя – вчіться робити вибір і знаходити компроміси. Задайтеся ціллю кожен день робити хоча б невеликий крок на шляху до своєї мети. Тоді у вас не буде виникати незадоволення собою, яке підриває не тільки психологічне, але й фізичне здоров’я. Пам’ятайте, що універсальними «ліками» для психологічного імунітету є такі емоції як радість, любов, приємне здивування та інтерес.Не відмовляйте собі в тому, що приносить вам задоволення, надихає вас і залишає яскраві враження.Насолоджуйтеся природою, витворами мистецтва, спілкуйтеся з приємними цікавими людьми.Намагайтеся все робити з любов’ю: якщо готуєте страви, сієте або садите. Знайдіть нові рецепти у приготуванні страв, у випічці. Звертайте увагу на те, що для вас приємно. І тоді ніякі віруси не страшні. Бережіть все, що наймиліше», - йдеться у дописі.