Викладачам Луцького НТУ присвоїли вчені звання
Сьогодні, 17:46
Ректор Луцького національного технічного університету Ірина Вахович вручила атестат доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Оксані Громик.
Про це йдеться на сайті університету.
Крім того, члени вченої ради розглянули питання про присвоєння вченого звання доцента кафедри прикладної механіки та мехатроніки Наталії Гулієвій. Отож, шляхом таємного голосування, питання отримало максимальну підтримку членів колегіального органу.
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Про це йдеться на сайті університету.
Крім того, члени вченої ради розглянули питання про присвоєння вченого звання доцента кафедри прикладної механіки та мехатроніки Наталії Гулієвій. Отож, шляхом таємного голосування, питання отримало максимальну підтримку членів колегіального органу.
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