Викладачам Луцького НТУ присвоїли вчені звання

Оксані Громик.



Про це йдеться на сайті університету.



Крім того, члени вченої ради розглянули питання про присвоєння вченого звання доцента кафедри прикладної механіки та мехатроніки Наталії Гулієвій. Отож, шляхом таємного голосування, питання отримало максимальну підтримку членів колегіального органу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ректор Луцького національного технічного університету Ірина Вахович вручила атестат доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справиПро це йдеться на сайті університету.Крім того, члени вченої ради розглянули питання про присвоєння вченого звання доцента кафедри прикладної механіки та мехатроніки. Отож, шляхом таємного голосування, питання отримало максимальну підтримку членів колегіального органу.

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