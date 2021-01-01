вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Викладачам Луцького НТУ присвоїли вчені звання

Викладачам Луцького НТУ присвоїли вчені звання
Ректор Луцького національного технічного університету Ірина Вахович вручила атестат доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Оксані Громик.

Про це йдеться на сайті університету.

Крім того, члени вченої ради розглянули питання про присвоєння вченого звання доцента кафедри прикладної механіки та мехатроніки Наталії Гулієвій. Отож, шляхом таємного голосування, питання отримало максимальну підтримку членів колегіального органу.

Викладачам Луцького НТУ присвоїли вчені звання

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЛНТУ, вченнє звання, атестат доцента
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи впливають «нерви» на здоров’я і як їх приборкати: пояснення від луцьких медиків
Сьогодні, 18:02
На Волині чоловікові, який ґвалтував свою доньку, дали 13 років тюрми
Сьогодні, 17:55
Викладачам Луцького НТУ присвоїли вчені звання
Сьогодні, 17:46
У Луцьку на фасаді коледжу хочуть встановити меморіальні дошки загиблим на Сході випускникам
Сьогодні, 17:40
В екопарку на Київщині стадо тварин напало на людей і понівечило авто
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
На відновлення любешівського коледжу, в якому обвалилася стіна, треба ще 12 мільйонів На відновлення любешівського коледжу, в якому обвалилася стіна, треба ще 12 мільйонів
25 січень, 01:26
Випускник волинського вишу став керівником департаменту в урядовому управлінні аеропортами Лівії Випускник волинського вишу став керівником департаменту в урядовому управлінні аеропортами Лівії
20 січень, 07:35
У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО
12 січень, 21:20
Реорганізація: у луцькому «політесі» з'явилися нові факультети і кафедри Реорганізація: у луцькому «політесі» з'явилися нові факультети і кафедри
09 січень, 07:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи впливають «нерви» на здоров’я і як їх приборкати: пояснення від луцьких медиків
Сьогодні, 18:02
 0
На Волині чоловікові, який ґвалтував свою доньку, дали 13 років тюрми
Сьогодні, 17:55
 0
Викладачам Луцького НТУ присвоїли вчені звання
Сьогодні, 17:46
 0
У Луцьку на фасаді коледжу хочуть встановити меморіальні дошки загиблим на Сході випускникам
Сьогодні, 17:40
 0
В екопарку на Київщині стадо тварин напало на людей і понівечило авто
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8