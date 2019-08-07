На Волині чоловікові, який ґвалтував свою доньку, дали 13 років тюрми





Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, - пишуть



Зокрема, у суді встановили чотири випадки зґвалтування волинянином неповнолітньої доньки. Так, 2 серпня 2018 року близько опівночі на горищі господарського приміщення чоловік роздягнув доньку та, скориставшись тим, що вона не могла чинити належний опір, вступив з нею у статеві зносини.



Через два місяці, 23 вересня, батько-ґвалтівник повторив свої дії – він вступив у статеві зносини з дівчинкою поблизу дороги, яка сполучає села Котуш та Річниця в Камінь-Каширському районі. Ще два статевих акти сталися також без добровільної згоди дівчинки. 14 червня 2019 року батько зґвалтував доньку у власній спальній кімнаті, а 2 серпня – в нежитловому будинку.



У суді чоловік свою вину не визнав та зазначив, що в усіх чотирьох випадках він не ґвалтував доньку, а лише оголював її та торкався статевих органів, отримуючи при цьому задоволення. Він говорив доньці, щоб та нікому не розповідала про ці випадки, бо це сором.



Зі слів обвинуваченого, 2 серпня 2019 року після вчинення сексуальних дій він відпустив дівчинку, а сам залишився в будинку. Натомість донька написала матері SMS, де про все розповіла. Жінка, прийшовши у будинок та з`ясувавши, що відбулося, викликала працівників поліції. Обвинувачений вказав, що під час перших трьох випадків дружина була на заробітках у Польщі.



Чоловік повністю заперечив факти зґвалтування. Також він вказав, що усі випадки статевих зносин відбувались за його ініціативи під приводом придбання особистих речей чи подарунків потерпілій, але без застосування будь-якого фізичного чи психологічного насильства, а також погроз. На думку обвинуваченого, коли донька мовчала під час вчинення ним дій сексуального характеру, то погоджувалася на це та розуміла його дії.



Свої дії ґвалтівник пояснив тим, що у такий спосіб хотів підготувати доньку до дорослого життя, а також знімав нервову напругу.



Дівчинка, своє чергою, у суді розповіла, що все відбувалося так, як каже батько. Кожного разу він обіцяв купити їй гарний одяг, інші подарунки, а вона йому вірила, однак свої обіцянки той не завжди виконував. Матері не розповідала про це, бо було соромно. Також неповнолітня розповіла, що батько говорив їй буцімто йому нічого не буде, а для неї це «позор». Та додала, що статевих актів з батьком не було. Вперше статевий акт у неї був з іншою особою, про яку розповідати не бажає. Раніше неповнолітня не заперечувала фактів зґвалтування.



На думку суду, такі свідчення повністю заперечують її вищезгадані показання. Суд вважає, що неповнолітній вік потерпілої, те, що обвинувачений є її батьком, та вплив з боку близьких, зокрема матері, стали причиною зміни показань дівчинки.



Матір у суді зазначила, що перебуває у шлюбі з обвинуваченим. Про подію 2 серпня розповіла, що увечері отримала SMS від доньки, яка попросила терміново прийти до хати-пустки. В повідомленні неповнолітня писала, що більше так не може. Коли жінка прийшла на місце, то дівчинка розповіла їй, що батько торкався її руками, але як саме, не пояснила. Після цього вона повідомила поліцію про зґвалтування доньки батьком. Зі слів жінки, донька потім казала їй, що в суді змінить покази, бо нібито раніше говорила неправду.



Врахувавши всі зібрані докази, показання експертів та психологів, суд дійшов висновку, що чоловік винний, а його покази – це лише спосіб уникнути відповідальності. Ґвалтівнику призначили покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поки дружина була на заробітках у Польщі, батько шістьох дітей, обіцяючи 13-річній доньці іграшки та одяг, вчиняв наругу над нею. І хоч волинянин заперечував факт зґвалтування, суд не повірив йому та призначив покарання у виді тринадцяти років за ґратами.Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Зокрема, у суді встановили чотири випадки зґвалтування волинянином неповнолітньої доньки. Так, 2 серпня 2018 року близько опівночі на горищі господарського приміщення чоловік роздягнув доньку та, скориставшись тим, що вона не могла чинити належний опір, вступив з нею у статеві зносини.Через два місяці, 23 вересня, батько-ґвалтівник повторив свої дії – він вступив у статеві зносини з дівчинкою поблизу дороги, яка сполучає села Котуш та Річниця в Камінь-Каширському районі. Ще два статевих акти сталися також без добровільної згоди дівчинки. 14 червня 2019 року батько зґвалтував доньку у власній спальній кімнаті, а 2 серпня – в нежитловому будинку.У суді чоловік свою вину не визнав та зазначив, що в усіх чотирьох випадках він не ґвалтував доньку, а лише оголював її та торкався статевих органів, отримуючи при цьому задоволення. Він говорив доньці, щоб та нікому не розповідала про ці випадки, бо це сором.Зі слів обвинуваченого, 2 серпня 2019 року після вчинення сексуальних дій він відпустив дівчинку, а сам залишився в будинку. Натомість донька написала матері SMS, де про все розповіла. Жінка, прийшовши у будинок та з`ясувавши, що відбулося, викликала працівників поліції. Обвинувачений вказав, що під час перших трьох випадків дружина була на заробітках у Польщі.Чоловік повністю заперечив факти зґвалтування. Також він вказав, що усі випадки статевих зносин відбувались за його ініціативи під приводом придбання особистих речей чи подарунків потерпілій, але без застосування будь-якого фізичного чи психологічного насильства, а також погроз. На думку обвинуваченого, коли донька мовчала під час вчинення ним дій сексуального характеру, то погоджувалася на це та розуміла його дії.Свої дії ґвалтівник пояснив тим, що у такий спосіб хотів підготувати доньку до дорослого життя, а також знімав нервову напругу.Дівчинка, своє чергою, у суді розповіла, що все відбувалося так, як каже батько. Кожного разу він обіцяв купити їй гарний одяг, інші подарунки, а вона йому вірила, однак свої обіцянки той не завжди виконував. Матері не розповідала про це, бо було соромно. Також неповнолітня розповіла, що батько говорив їй буцімто йому нічого не буде, а для неї це «позор». Та додала, що статевих актів з батьком не було. Вперше статевий акт у неї був з іншою особою, про яку розповідати не бажає. Раніше неповнолітня не заперечувала фактів зґвалтування.На думку суду, такі свідчення повністю заперечують її вищезгадані показання. Суд вважає, що неповнолітній вік потерпілої, те, що обвинувачений є її батьком, та вплив з боку близьких, зокрема матері, стали причиною зміни показань дівчинки.Матір у суді зазначила, що перебуває у шлюбі з обвинуваченим. Про подію 2 серпня розповіла, що увечері отримала SMS від доньки, яка попросила терміново прийти до хати-пустки. В повідомленні неповнолітня писала, що більше так не може. Коли жінка прийшла на місце, то дівчинка розповіла їй, що батько торкався її руками, але як саме, не пояснила. Після цього вона повідомила поліцію про зґвалтування доньки батьком. Зі слів жінки, донька потім казала їй, що в суді змінить покази, бо нібито раніше говорила неправду.Врахувавши всі зібрані докази, показання експертів та психологів, суд дійшов висновку, що чоловік винний, а його покази – це лише спосіб уникнути відповідальності. Ґвалтівнику призначили покарання у виді 13 років позбавлення волі.

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