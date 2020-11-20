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У школі на Волині встановлять меморіальну дошку загиблому Герою

У школі на Волині встановлять меморіальну дошку загиблому Герою
На фасаді загальноосвітньої школи №1 у Володимирі-Волинському незабаром з’явиться меморіальна дошка загиблому Герою, випускнику навчального закладу Іллі Струку.

Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради 28-го січня, Буг.

Як повідомив Тарас Киба, начальник управління містобудування та архітектури, питання встановення меморіальної дошки розглянуто на містобудівній раді та на комісії в Луцьку.

Дошки розробляють згідно з макетом, розробленим управлінням містобудування і архітектури.

Зазначимо, що на фасаді першої школи вже встановлено 3 пам’ятних дошки Героям.

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Теги: Володимир, меморіальна школа, Герой України
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