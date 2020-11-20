У школі на Волині встановлять меморіальну дошку загиблому Герою
Сьогодні, 18:30
На фасаді загальноосвітньої школи №1 у Володимирі-Волинському незабаром з’явиться меморіальна дошка загиблому Герою, випускнику навчального закладу Іллі Струку.
Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради 28-го січня, Буг.
Як повідомив Тарас Киба, начальник управління містобудування та архітектури, питання встановення меморіальної дошки розглянуто на містобудівній раді та на комісії в Луцьку.
Дошки розробляють згідно з макетом, розробленим управлінням містобудування і архітектури.
Зазначимо, що на фасаді першої школи вже встановлено 3 пам’ятних дошки Героям.
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Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради 28-го січня, Буг.
Як повідомив Тарас Киба, начальник управління містобудування та архітектури, питання встановення меморіальної дошки розглянуто на містобудівній раді та на комісії в Луцьку.
Дошки розробляють згідно з макетом, розробленим управлінням містобудування і архітектури.
Зазначимо, що на фасаді першої школи вже встановлено 3 пам’ятних дошки Героям.
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