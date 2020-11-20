У школі на Волині встановлять меморіальну дошку загиблому Герою

Іллі Струку.



Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради 28-го січня,



Як повідомив Тарас Киба, начальник управління містобудування та архітектури, питання встановення меморіальної дошки розглянуто на містобудівній раді та на комісії в Луцьку.



Дошки розробляють згідно з макетом, розробленим управлінням містобудування і архітектури.



Зазначимо, що на фасаді першої школи вже встановлено 3 пам’ятних дошки Героям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На фасаді загальноосвітньої школи №1 у Володимирі-Волинському незабаром з’явиться меморіальна дошка загиблому Герою, випускнику навчального закладуТаке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради 28-го січня, Буг. Як повідомив Тарас Киба, начальник управління містобудування та архітектури, питання встановення меморіальної дошки розглянуто на містобудівній раді та на комісії в Луцьку.Дошки розробляють згідно з макетом, розробленим управлінням містобудування і архітектури.Зазначимо, що на фасаді першої школи вже встановлено 3 пам’ятних дошки Героям.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію