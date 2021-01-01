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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 29 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 29 січня
У Волинській області завтра, 29 січня, прогнозують хмарну погоду. Вночі невеликий сніг, вдень місцями невеликий сніг. На дорога ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Луцьку завтра, у п'ятницю, також очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорога ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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