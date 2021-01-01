Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 29 січня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.



У Луцьку завтра, у п'ятницю, також очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорога ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

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