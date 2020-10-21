У школах волинської громади два тижні не працюють шкільні їдальні. ВІДЕО





Про це розповіла Людмила Плахотна.



Їдальні у цих закладах освіти не працюють, бо тривають тендерні закупівлі продуктів. Їжу учні беруть із собою з дому.



Управління освіти вплинути на ситуацію не може, бо організацією харчування повинні займатися органи влади на місцях.



Як розповів голова громади Олександр Ковальчук, раніше усі 10 шкіл громади працювали за договором із підприємцем, котрий до 1 січня цього року займався постачанням продуктів у харчоблок школи та приготуванням їжі. Тепер школи самі найматимуть працівників кухні та будуть організовувати харчування. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради гуманітарного відділу і батьків, яких долучали до обговорення.



Директорка школи в селі Муравище Ірина Козачук розповіла: рішення про розірвання договору із підприємцем належало місцевій владі, а не школі. Працівниця кухні школи Ольга Ришкевич розповіла: не було скарг від батьків на якість продуктів, яке надавав підприємець для школи. Усього, каже, годували 50 дітей: три дні – м’ясне, один день – сардельки, один день – риба, булочки та печиво.



Всього у школі навчається 122 дитини, каже директорка Ірина Козачук. Їдальня тут не працює з 1 січня.



У гімназії в Ківерцях за бюджетні кошти харчують 43 дитини, розповіла директорка Людмила Кацевич. Усього тут навчається 432 учні. З її слів, упродовж цього тижня харчування не організують, тому школярі мають брати продукти з собою з дому.



Зі слів голови Олександра Ковальчука, у школах сіл Суськ та Муравище харчування відновлять із 1 лютого цього року. Каже: загалом на харчування дітей у школах з місцевого бюджету виділяється понад мільйон 370 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Десять шкіл Ківерцівської громади не забезпечені харчуванням – гарячими стравами. Зі скаргами на відсутність гарячих обідів до управління освіти облдержадміністрації звернулися батьки учнів.Про це розповіла Суспільному керівниця управлінняЇдальні у цих закладах освіти не працюють, бо тривають тендерні закупівлі продуктів. Їжу учні беруть із собою з дому.Управління освіти вплинути на ситуацію не може, бо організацією харчування повинні займатися органи влади на місцях.Як розповів голова громади Олександр Ковальчук, раніше усі 10 шкіл громади працювали за договором із підприємцем, котрий до 1 січня цього року займався постачанням продуктів у харчоблок школи та приготуванням їжі. Тепер школи самі найматимуть працівників кухні та будуть організовувати харчування. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради гуманітарного відділу і батьків, яких долучали до обговорення.Директорка школи в селі Муравищерозповіла: рішення про розірвання договору із підприємцем належало місцевій владі, а не школі. Працівниця кухні школирозповіла: не було скарг від батьків на якість продуктів, яке надавав підприємець для школи. Усього, каже, годували 50 дітей: три дні – м’ясне, один день – сардельки, один день – риба, булочки та печиво.Всього у школі навчається 122 дитини, каже директорка Ірина Козачук. Їдальня тут не працює з 1 січня.У гімназії в Ківерцях за бюджетні кошти харчують 43 дитини, розповіла директорка. Усього тут навчається 432 учні. З її слів, упродовж цього тижня харчування не організують, тому школярі мають брати продукти з собою з дому.Зі слів голови, у школах сіл Суськ та Муравище харчування відновлять із 1 лютого цього року. Каже: загалом на харчування дітей у школах з місцевого бюджету виділяється понад мільйон 370 тисяч гривень.

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