Трьом волинянам, які збували психотропи в особливо великих розмірах, повідомили про підозру





Про це інформує пресслужба



Правоохоронці упродовж серпня-вересня 2020 року задокументували два епізоди збуту 42-річною організаторкою незаконного промислу та ще двома членами групи – 42-річним та 37-річним чоловіками – амфетаміну жителям Володимира-Волинського.



У ході обшуку в оселі одного з фігурантів кримінального провадження у Нововолинську виявили амфетамін в особливо великих розмірах та майже півтисячі таблеток з умістом бупренорфіну.



Старшому з чоловіків суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, молодшому – у вигляді цілодобового домашнього арешту, жінці ж – у вигляді застави.



Довідково: санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також вчинені в складі організованої групи, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трьом волинянам повідомили про підозру у вчиненні в складі організованої групи незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі в особливо великих розмірах.Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури Правоохоронці упродовж серпня-вересня 2020 року задокументували два епізоди збуту 42-річною організаторкою незаконного промислу та ще двома членами групи – 42-річним та 37-річним чоловіками – амфетаміну жителям Володимира-Волинського.У ході обшуку в оселі одного з фігурантів кримінального провадження у Нововолинську виявили амфетамін в особливо великих розмірах та майже півтисячі таблеток з умістом бупренорфіну.Старшому з чоловіків суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, молодшому – у вигляді цілодобового домашнього арешту, жінці ж – у вигляді застави.Довідково: санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також вчинені в складі організованої групи, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

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