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Трьом волинянам, які збували психотропи в особливо великих розмірах, повідомили про підозру

Трьом волинянам, які збували психотропи в особливо великих розмірах, повідомили про підозру
Трьом волинянам повідомили про підозру у вчиненні в складі організованої групи незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі в особливо великих розмірах.

Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Правоохоронці упродовж серпня-вересня 2020 року задокументували два епізоди збуту 42-річною організаторкою незаконного промислу та ще двома членами групи – 42-річним та 37-річним чоловіками – амфетаміну жителям Володимира-Волинського.

У ході обшуку в оселі одного з фігурантів кримінального провадження у Нововолинську виявили амфетамін в особливо великих розмірах та майже півтисячі таблеток з умістом бупренорфіну.

Старшому з чоловіків суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, молодшому – у вигляді цілодобового домашнього арешту, жінці ж – у вигляді застави.

Довідково: санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також вчинені в складі організованої групи, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

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Теги: прокуратура, психтропи, амфетамін, наркотики, підозра
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