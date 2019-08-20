Пропалив шкіру до кісток: на Рівненщині п'яний чоловік запхав голову та руки у розпалену грубку





Про подію повідомили поліцейським, -



За вказаною адресою виїхала бригада Березнівської підстанції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. З'ясувалося, що викликав «швидку» сусід потерпілого. Він розповів, що 55-річний товариш випивши оковитої з невідомих причин помістив голову та руки у розпалену грубку.



«Чоловік був у свідомості. Під час огляду ми виявили опіки шкіри голови, шиї повної товщини, а також опіки зап'ястка та кісток повної товщини. Ніхто з рідних не хотів супроводжувати потерпілого до лікарні», - розповів старший фельдшер Березнівської підстанції екстреної медичної допомоги Андрій Царук.



Бригада «швидкої» транспортувала 55-річного чоловіка до Березнівської центральної районної лікарні.



«Попередній діагноз: термічні опіки голови та рук II-IV ступенів», - додала старша лікарка оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Любов Волинець.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 січня на лінію 103 надійшов виклик про те, що у селі Лінчин Березнівського району чоловік у стані алкогольного сп'яніння помістив голову та руки в грубку. У нього виднілися кістки черепа та рук.Про подію повідомили поліцейським, - інформує Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.За вказаною адресою виїхала бригада Березнівської підстанції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. З'ясувалося, що викликав «швидку» сусід потерпілого. Він розповів, що 55-річний товариш випивши оковитої з невідомих причин помістив голову та руки у розпалену грубку.«Чоловік був у свідомості. Під час огляду ми виявили опіки шкіри голови, шиї повної товщини, а також опіки зап'ястка та кісток повної товщини. Ніхто з рідних не хотів супроводжувати потерпілого до лікарні», - розповів старший фельдшер Березнівської підстанції екстреної медичної допомогиБригада «швидкої» транспортувала 55-річного чоловіка до Березнівської центральної районної лікарні.«Попередній діагноз: термічні опіки голови та рук II-IV ступенів», - додала старша лікарка оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофФото ілюстративне

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