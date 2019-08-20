вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пропалив шкіру до кісток: на Рівненщині п'яний чоловік запхав голову та руки у розпалену грубку

Пропалив шкіру до кісток: на Рівненщині п'яний чоловік запхав голову та руки у розпалену грубку
27 січня на лінію 103 надійшов виклик про те, що у селі Лінчин Березнівського району чоловік у стані алкогольного сп'яніння помістив голову та руки в грубку. У нього виднілися кістки черепа та рук.

Про подію повідомили поліцейським, - інформує Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

За вказаною адресою виїхала бригада Березнівської підстанції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. З'ясувалося, що викликав «швидку» сусід потерпілого. Він розповів, що 55-річний товариш випивши оковитої з невідомих причин помістив голову та руки у розпалену грубку.

«Чоловік був у свідомості. Під час огляду ми виявили опіки шкіри голови, шиї повної товщини, а також опіки зап'ястка та кісток повної товщини. Ніхто з рідних не хотів супроводжувати потерпілого до лікарні», - розповів старший фельдшер Березнівської підстанції екстреної медичної допомоги Андрій Царук.

Бригада «швидкої» транспортувала 55-річного чоловіка до Березнівської центральної районної лікарні.

«Попередній діагноз: термічні опіки голови та рук II-IV ступенів», - додала старша лікарка оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Любов Волинець.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівненщина, грубка, опіки, п'яний, медична допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській лікарні облаштували 80 кисневих точок
Сьогодні, 01:18
Пропалив шкіру до кісток: на Рівненщині п'яний чоловік запхав голову та руки у розпалену грубку
Сьогодні, 00:18
29 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинському місті перевізники просять підняти ціну за проїзд
28 січень, 23:28
Закривала рот рукою: у Рівному жінка пограбувала 8-річного хлопчика
28 січень, 22:55
Схожі новини
На Рівненщині поліція вчетверте зупинила п'яного священника. ФОТО На Рівненщині поліція вчетверте зупинила п'яного священника. ФОТО
20 серпень, 2019, 22:45
На Рівненщині у пожежі обгоріла 8-річна дитина На Рівненщині у пожежі обгоріла 8-річна дитина
01 квітень, 2019, 23:25
Спалював сміття: на Рівненщині чоловік помер від опіків Спалював сміття: на Рівненщині чоловік помер від опіків
23 березень, 2019, 23:34
На Рівненщині однорічна дитина потрапила до реанімації через опіки На Рівненщині однорічна дитина потрапила до реанімації через опіки
04 вересень, 2018, 09:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській лікарні облаштували 80 кисневих точок
Сьогодні, 01:18
 0
Пропалив шкіру до кісток: на Рівненщині п'яний чоловік запхав голову та руки у розпалену грубку
Сьогодні, 00:18
 0
29 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У волинському місті перевізники просять підняти ціну за проїзд
28 січень, 23:28
 0
Закривала рот рукою: у Рівному жінка пограбувала 8-річного хлопчика
28 січень, 22:55
 0
Медіа
відео
1/8