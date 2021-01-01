У лікарні на Волині при хірургічних втручаннях зварюватимуть живі тканини. ФОТО
Сьогодні, 07:23
Хірургічне відділення Маневицької ЦРЛ укомплектували сучасним хірургічним апаратом ЕК 300М «Біозварювання» виробництва СВАРМЕД, м. Київ, який дає можливість зварювати живі тканини.
А отже, тепер оперативне втручання буде проходити швидше, малотравматично, з мінімальною крововтратою та меншим післяопераційним болем. Про це повідомив лікар хірург, ендоскопіст Маневицької ЦРЛ Богдан Сидорук.
Спектр застосування апарату: загальна, ургентна, малоінвазивна лапароскопічна хірургія, урологія, проктологія, травматологія тощо.
До речі, нове обладнання вже випробували в роботі.
"Лікарі хірургічного відділення на чолі із заввідділенням Сидоруком Б.І. пройшли відповідне навчання та майстер-класи по роботі з біозварюванням, за участі представника виробника СВАРМЕД", - зазначав лікар.
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А отже, тепер оперативне втручання буде проходити швидше, малотравматично, з мінімальною крововтратою та меншим післяопераційним болем. Про це повідомив лікар хірург, ендоскопіст Маневицької ЦРЛ Богдан Сидорук.
Спектр застосування апарату: загальна, ургентна, малоінвазивна лапароскопічна хірургія, урологія, проктологія, травматологія тощо.
До речі, нове обладнання вже випробували в роботі.
"Лікарі хірургічного відділення на чолі із заввідділенням Сидоруком Б.І. пройшли відповідне навчання та майстер-класи по роботі з біозварюванням, за участі представника виробника СВАРМЕД", - зазначав лікар.
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