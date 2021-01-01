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У лікарні на Волині при хірургічних втручаннях зварюватимуть живі тканини. ФОТО

У лікарні на Волині при хірургічних втручаннях зварюватимуть живі тканини. ФОТО
Хірургічне відділення Маневицької ЦРЛ укомплектували сучасним хірургічним апаратом ЕК 300М «Біозварювання» виробництва СВАРМЕД, м. Київ, який дає можливість зварювати живі тканини.

А отже, тепер оперативне втручання буде проходити швидше, малотравматично, з мінімальною крововтратою та меншим післяопераційним болем. Про це повідомив лікар хірург, ендоскопіст Маневицької ЦРЛ Богдан Сидорук.

Спектр застосування апарату: загальна, ургентна, малоінвазивна лапароскопічна хірургія, урологія, проктологія, травматологія тощо.

До речі, нове обладнання вже випробували в роботі.

"Лікарі хірургічного відділення на чолі із заввідділенням Сидоруком Б.І. пройшли відповідне навчання та майстер-класи по роботі з біозварюванням, за участі представника виробника СВАРМЕД", - зазначав лікар.

У лікарні на Волині при хірургічних втручаннях зварюватимуть живі тканини. ФОТО
У лікарні на Волині при хірургічних втручаннях зварюватимуть живі тканини. ФОТО
У лікарні на Волині при хірургічних втручаннях зварюватимуть живі тканини. ФОТО
У лікарні на Волині при хірургічних втручаннях зварюватимуть живі тканини. ФОТО
У лікарні на Волині при хірургічних втручаннях зварюватимуть живі тканини. ФОТО
У лікарні на Волині при хірургічних втручаннях зварюватимуть живі тканини. ФОТО

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Теги: біозарювання, Маневицька ЦРЛ, обладнання
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