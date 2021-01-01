вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Володимир-Волинськтеплоенерго» за власні кошти модернізує обладнання для екологічної роботи котлів

«Володимир-Волинськтеплоенерго» за власні кошти модернізує обладнання для екологічної роботи котлів
Комунальне підприємство «Володимир-Волинськтеплоенерго» власним коштом замінило пальники на нові з електронною системою управління та «розумною» запатентованою автоматикою, що значною мірою полегшує роботу операторам котельні.

Про це повідомляють на facebook-сторінці комунальної установи.

Зокрема зазначають, що нові мікродифузійні пальники з наддувом мають функцію частотного регулювання, що дозволяє здійснювати плавне регулювання роботи котла. Крім цього, дозволяє зменшити споживання газу, значно покращити безпеку експлуатації котельного обладнання, підвищити якість роботи котла (ККД) та знизити кількість викидів у навколишнє середовище.

«Володимир-Волинськтеплоенерго» за власні кошти модернізує обладнання для екологічної роботи котлів
«Володимир-Волинськтеплоенерго» за власні кошти модернізує обладнання для екологічної роботи котлів

Крім того, для ефективної роботи котла встановили частотне регулювання на димососі, що відводить продукти згорання палива у димову трубу та дає можливість економити енергоносії, значно зменшуючи навантаження на роботу котла. Обладнання частотного регулювання придбане коштом підприємства у провідної світової компанії данського виробництва.

«Володимир-Волинськтеплоенерго» за власні кошти модернізує обладнання для екологічної роботи котлів
«Володимир-Волинськтеплоенерго» за власні кошти модернізує обладнання для екологічної роботи котлів
«Володимир-Волинськтеплоенерго» за власні кошти модернізує обладнання для екологічної роботи котлів

Вищеперелічені заходи сприяють забезпеченню економічно доцільного та екологічно безпечного теплопостачання у Володимирі-Волинському, підвищують безпеку виробництва теплової енергії та можливість плавного регулювання температури теплоносія в залежності від t° зовнішнього повітря.

До слова, раніше за кошти підприємства на найбільшій котельні по вулиці Старицького, 12-К у Володимирі-Волинському замінили котел на новий замість старого енергозатратного.

«Володимир-Волинськтеплоенерго» за власні кошти модернізує обладнання для екологічної роботи котлів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинськтеплоенерго, котел, обладнання, заміна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У містечку на Волині почали сортувати сміття
Сьогодні, 22:27
«Володимир-Волинськтеплоенерго» за власні кошти модернізує обладнання для екологічної роботи котлів
Сьогодні, 21:51
Трьом волинянам, які збували психотропи в особливо великих розмірах, повідомили про підозру
Сьогодні, 21:19
У школах волинської громади два тижні не працюють шкільні їдальні. ВІДЕО
Сьогодні, 20:51
На Волині за продаж алкоголю неповнолітньому оштрафували продавця
Сьогодні, 20:15
Схожі новини
Для луцької лікарні придбали 10 кисневих концентраторів Для луцької лікарні придбали 10 кисневих концентраторів
23 січень, 22:29
Щоб розмістити дітей із сіл: для юних екологів у Луцьку хочуть організувати хостел Щоб розмістити дітей із сіл: для юних екологів у Луцьку хочуть організувати хостел
22 січень, 06:16
Повідомили, чому новозбудований дитсадок у селі Крупа досі не здали в експлуатацію. ВІДЕО Повідомили, чому новозбудований дитсадок у селі Крупа досі не здали в експлуатацію. ВІДЕО
20 січень, 21:19
У дитсадку на Волині за один день замінили зламаний котел У дитсадку на Волині за один день замінили зламаний котел
13 січень, 08:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У містечку на Волині почали сортувати сміття
Сьогодні, 22:27
 0
«Володимир-Волинськтеплоенерго» за власні кошти модернізує обладнання для екологічної роботи котлів
Сьогодні, 21:51
 0
Трьом волинянам, які збували психотропи в особливо великих розмірах, повідомили про підозру
Сьогодні, 21:19
 0
У школах волинської громади два тижні не працюють шкільні їдальні. ВІДЕО
Сьогодні, 20:51
 0
На Волині за продаж алкоголю неповнолітньому оштрафували продавця
Сьогодні, 20:15
 0
Медіа
відео
1/8