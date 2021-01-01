«Володимир-Волинськтеплоенерго» за власні кошти модернізує обладнання для екологічної роботи котлів





Про це повідомляють на



Зокрема зазначають, що нові мікродифузійні пальники з наддувом мають функцію частотного регулювання, що дозволяє здійснювати плавне регулювання роботи котла. Крім цього, дозволяє зменшити споживання газу, значно покращити безпеку експлуатації котельного обладнання, підвищити якість роботи котла (ККД) та знизити кількість викидів у навколишнє середовище.





Крім того, для ефективної роботи котла встановили частотне регулювання на димососі, що відводить продукти згорання палива у димову трубу та дає можливість економити енергоносії, значно зменшуючи навантаження на роботу котла. Обладнання частотного регулювання придбане коштом підприємства у провідної світової компанії данського виробництва.





Вищеперелічені заходи сприяють забезпеченню економічно доцільного та екологічно безпечного теплопостачання у Володимирі-Волинському, підвищують безпеку виробництва теплової енергії та можливість плавного регулювання температури теплоносія в залежності від t° зовнішнього повітря.



До слова, раніше за кошти підприємства на найбільшій котельні по вулиці Старицького, 12-К у Володимирі-Волинському замінили котел на новий замість старого енергозатратного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальне підприємство «Володимир-Волинськтеплоенерго» власним коштом замінило пальники на нові з електронною системою управління та «розумною» запатентованою автоматикою, що значною мірою полегшує роботу операторам котельні.Про це повідомляють на facebook-сторінці комунальної установи.Зокрема зазначають, що нові мікродифузійні пальники з наддувом мають функцію частотного регулювання, що дозволяє здійснювати плавне регулювання роботи котла. Крім цього, дозволяє зменшити споживання газу, значно покращити безпеку експлуатації котельного обладнання, підвищити якість роботи котла (ККД) та знизити кількість викидів у навколишнє середовище.Крім того, для ефективної роботи котла встановили частотне регулювання на димососі, що відводить продукти згорання палива у димову трубу та дає можливість економити енергоносії, значно зменшуючи навантаження на роботу котла. Обладнання частотного регулювання придбане коштом підприємства у провідної світової компанії данського виробництва.Вищеперелічені заходи сприяють забезпеченню економічно доцільного та екологічно безпечного теплопостачання у Володимирі-Волинському, підвищують безпеку виробництва теплової енергії та можливість плавного регулювання температури теплоносія в залежності від t° зовнішнього повітря.До слова, раніше за кошти підприємства на найбільшій котельні по вулиці Старицького, 12-К у Володимирі-Волинському замінили котел на новий замість старого енергозатратного.

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