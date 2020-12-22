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У містечку на Волині почали сортувати сміття

У містечку на Волині почали сортувати сміття
У Берестечку з’явилися контейнери для збору пластику і скла.

Про це повідомив у Facebook повідомив Андрій Познікін, пише Район.Горохів.

Ініціатори хорошої справи також планують впровадити практику сортування відходів по всій території Берестечківської громади. У мережі люди активно підтримують таку ініціативу.

«Шановні жителі та гості Берестечківської громади!!! Вже давно назрівало питання роздільного збору сміття. Керівництво нашої громади провело велику роботу в цьому напрямку, яка увінчалася успіхом. Сьогодні на вулицях нашого міста ви можете побачити перші контейнери для відходів скла і пластику. Згодом планується поширити таку практику по всій території громади, за умови відповідального ставлення до сортування кожного з вас», - написав Андрій Познікін у Facebook.

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Теги: Берестечко, сортування, сміття
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