У волинському місті перевізники просять підняти ціну за проїзд





На робочій зустрічі говорили про пільгові перевезення, про можливість підвищення якості перевезень та придбання для міста двох автобусів, інформує



За словами міського голови Ігоря Пальонки, вирішили зібрати нараду, бо слід розв'язати питання укладання договорів з перевізниками про пільгові перевезення, є велика кількість нарікань від мешканців громади щодо якості перевезень і обговорити зміну маршрутів, адже територія громади збільшилася, є потреба у довезенні мешканців сіл.



У відповідь на запитання про те, чому зросла кількість скарг на якість перевезень, власники маршрутів говорили про те, що займатися перевезеннями наразі нерентабельно. Зважаючи на те, що введений карантин, пасажиропотік зменшився. На деякі рейси буває кілька людей. Кажуть, дуже важко працювати над якістю, якщо перевізник сам за свої кошти повинен інколи заправити маршрутку. До того ж, тепер водій бере тільки «сидячих», коли раніше на рейс міг набрати вдвічі, а то і втричі більше людей.



Купити новий автобус за ті гроші, що заробляють сьогодні перевізники, вони не в змозі. Вихід, говорять, один – підняти ціну проїзду.



Як розповіла керівник управління економіки Оксана Субицька тариф на рівні 5 гривень залишається обґрунтованим. Згідно з показниками, що його формують, він не повинен підвищуватися. Коли тариф на перевезення формували, а це був 2019 рік, були значно вищі ціни на пальне і сьогодні це здешевшання компенсує підвищення оплати праці та інші фактори.



Міський голова зазначив, що в нинішніх умовах підіймати ціну за проїзд не можна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському відбулася нарада з місцевими перевізниками.На робочій зустрічі говорили про пільгові перевезення, про можливість підвищення якості перевезень та придбання для міста двох автобусів, інформує БУГ За словами міського голови, вирішили зібрати нараду, бо слід розв'язати питання укладання договорів з перевізниками про пільгові перевезення, є велика кількість нарікань від мешканців громади щодо якості перевезень і обговорити зміну маршрутів, адже територія громади збільшилася, є потреба у довезенні мешканців сіл.У відповідь на запитання про те, чому зросла кількість скарг на якість перевезень, власники маршрутів говорили про те, що займатися перевезеннями наразі нерентабельно. Зважаючи на те, що введений карантин, пасажиропотік зменшився. На деякі рейси буває кілька людей. Кажуть, дуже важко працювати над якістю, якщо перевізник сам за свої кошти повинен інколи заправити маршрутку. До того ж, тепер водій бере тільки «сидячих», коли раніше на рейс міг набрати вдвічі, а то і втричі більше людей.Купити новий автобус за ті гроші, що заробляють сьогодні перевізники, вони не в змозі. Вихід, говорять, один – підняти ціну проїзду.Як розповіла керівник управління економікитариф на рівні 5 гривень залишається обґрунтованим. Згідно з показниками, що його формують, він не повинен підвищуватися. Коли тариф на перевезення формували, а це був 2019 рік, були значно вищі ціни на пальне і сьогодні це здешевшання компенсує підвищення оплати праці та інші фактори.Міський голова зазначив, що в нинішніх умовах підіймати ціну за проїзд не можна.

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