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Закривала рот рукою: у Рівному жінка пограбувала 8-річного хлопчика

Закривала рот рукою: у Рівному жінка пограбувала 8-річного хлопчика
До поліції 27 січня близько 20:40 надійшло повідомлення, що на вулиці Адама Міцкевича у Рівному жінка відібрала у дитини грошові кошти.

Про це інформують на сайті Нацполіції.

Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що невідома жінка підійшла до восьмирічного хлопчика, який саме заходив у під’їзд будинку за місцем свого проживання, закрила рот рукою та відтягнула його за будівлю, де і незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 70 гривень, які малолітній мав при собі у зовнішній кишені куртки.

Тілесних ушкоджень дитина не отримала.

За вказаним фактом слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять слідчі дії та розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисниці.

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Теги: Рівне, жінка, пограбування, поліція, хлопчик
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