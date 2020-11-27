Закривала рот рукою: у Рівному жінка пограбувала 8-річного хлопчика
28 січень, 22:55
До поліції 27 січня близько 20:40 надійшло повідомлення, що на вулиці Адама Міцкевича у Рівному жінка відібрала у дитини грошові кошти.
Про це інформують на сайті Нацполіції.
Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що невідома жінка підійшла до восьмирічного хлопчика, який саме заходив у під’їзд будинку за місцем свого проживання, закрила рот рукою та відтягнула його за будівлю, де і незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 70 гривень, які малолітній мав при собі у зовнішній кишені куртки.
Тілесних ушкоджень дитина не отримала.
За вказаним фактом слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять слідчі дії та розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисниці.
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Про це інформують на сайті Нацполіції.
Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що невідома жінка підійшла до восьмирічного хлопчика, який саме заходив у під’їзд будинку за місцем свого проживання, закрила рот рукою та відтягнула його за будівлю, де і незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 70 гривень, які малолітній мав при собі у зовнішній кишені куртки.
Тілесних ушкоджень дитина не отримала.
За вказаним фактом слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять слідчі дії та розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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