Гнила картопля та курятина з цвіллю: як годують школярів на Харківщині. ВІДЕО





Жінка прийняла товар, проте годувати таким дітей побоялася. Картопля була гнила, а курятина не випотрошена та сумнівної якості. Про це йдеться в сюжеті



Фото комірниця надіслала в місцевий департамент освіти. З’ясувалося, що сумнівні харчі постачили не лише в цю школу. В деяких навчальних закладах відмовилися готувати для дітей страви з цих продуктів. Проте директор Куп’янської школи №4 Михайло Ільєнко не вбачає проблеми.



"Жоден учень не звертався зі шлунковими захворюваннями й до медпрацівника, і до поліклініки. Це підтверджує якість продуктів, вони були повністю придатні для використання", – зазначив директор школи Михайло Ільєнко.



Активісти разом з батьками викликали поліцію. Нині правоохоронці ведуть слідство, директору школи загрожує в’язниця. Проте чиновники та постачальник під питанням.



Чиновники запевняють, що картоплю постачальник замінить, а якість м’яса має встановити експертиза. Проте визнають, що курей були претензії лише через вагу.



Постачальники ФОП Батурін та ФОП Бондаренко в Куп’янські школи та садочки поставили 56 тонн картоплі та десять тонн м’яса на майже 1 млн грн. Їхній юрист Яна Батуріна лише сказала, що картоплю везли в мороз і вони не винні, що вона померзла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Куп’янській школі №4, що на Харківщині, комірниця поскаржилася на якість продуктів, які постачальник привіз для дітей.Жінка прийняла товар, проте годувати таким дітей побоялася. Картопля була гнила, а курятина не випотрошена та сумнівної якості. Про це йдеться в сюжеті Фактів Фото комірниця надіслала в місцевий департамент освіти. З’ясувалося, що сумнівні харчі постачили не лише в цю школу. В деяких навчальних закладах відмовилися готувати для дітей страви з цих продуктів. Проте директор Куп’янської школи №4не вбачає проблеми."Жоден учень не звертався зі шлунковими захворюваннями й до медпрацівника, і до поліклініки. Це підтверджує якість продуктів, вони були повністю придатні для використання", – зазначив директор школи Михайло Ільєнко.Активісти разом з батьками викликали поліцію. Нині правоохоронці ведуть слідство, директору школи загрожує в’язниця. Проте чиновники та постачальник під питанням.Чиновники запевняють, що картоплю постачальник замінить, а якість м’яса має встановити експертиза. Проте визнають, що курей були претензії лише через вагу.Постачальники ФОП Батурін та ФОП Бондаренко в Куп’янські школи та садочки поставили 56 тонн картоплі та десять тонн м’яса на майже 1 млн грн. Їхній юристлише сказала, що картоплю везли в мороз і вони не винні, що вона померзла.

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