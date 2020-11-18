Смерть на полігоні: транспортер-тягач переїхав військового
Сьогодні, 04:38
28 січня на одному з загальновійськових полігонів загинув військовослужбовець. Під час буксирування техніки на нього наїхав транспортер-тягач.
Про це повідомляє оперативне командування Північ.
Водій тягача в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг переконатися у відсутності людей перед машиною і почав рух.
В результаті загинув старший солдат, сумчанин Анатолій Мельник, 1981 року народження. Вдовою залишилася його дружина, з якою вони служили в одній бригаді.
Призначене службове розслідування. Попередньо встановлено, що трагедія сталася через порушення заходів безпеки.
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Про це повідомляє оперативне командування Північ.
Водій тягача в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг переконатися у відсутності людей перед машиною і почав рух.
В результаті загинув старший солдат, сумчанин Анатолій Мельник, 1981 року народження. Вдовою залишилася його дружина, з якою вони служили в одній бригаді.
Призначене службове розслідування. Попередньо встановлено, що трагедія сталася через порушення заходів безпеки.
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