В Україні побудують госпіталь на воді на випадок епідемії і стихійних лих





Про це повідомляють



Деталі співпраці обговорювалися під час останньої зустрічі керівництва херсонського заводу з Сергієм Фаткулліним, почесним консулом Республіки Хорватія в Україні. Pallada входить до складу державного концерну Укроборонпром.



– Радий тому, що прямі контакти між суднобудівними підприємствами України і Хорватії поглиблюються, адже це не лише додаткові інвестиції для наших підприємств, а й підвищення екологічних та технологічних стандартів, за якими працює, зокрема, херсонський завод Pallada, – прокоментував гендиректор Укроборонпром Юрій Гусєв.





Понад 40 років завод виготовляє плавучі доки для експлуатації в Хорватію та інші країни. Використовується оригінальна технологія: понтон (служить для підтримки на воді важких предметів: кранів, копрів тощо) виготовляють із морського залізобетону, башти – з суднобудівної сталі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні планують побудувати госпіталь на воді на випадок епідемій, землетрусів та інших стихійних лих. Над створенням працюватимуть Херсонський державний завод Pallada спільно з партнерами з Хорватії.Про це повідомляють Факти Деталі співпраці обговорювалися під час останньої зустрічі керівництва херсонського заводу з, почесним консулом Республіки Хорватія в Україні. Pallada входить до складу державного концерну Укроборонпром.– Радий тому, що прямі контакти між суднобудівними підприємствами України і Хорватії поглиблюються, адже це не лише додаткові інвестиції для наших підприємств, а й підвищення екологічних та технологічних стандартів, за якими працює, зокрема, херсонський завод Pallada, – прокоментував гендиректор УкроборонпромПонад 40 років завод виготовляє плавучі доки для експлуатації в Хорватію та інші країни. Використовується оригінальна технологія: понтон (служить для підтримки на воді важких предметів: кранів, копрів тощо) виготовляють із морського залізобетону, башти – з суднобудівної сталі.

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