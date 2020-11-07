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В Україні побудують госпіталь на воді на випадок епідемії і стихійних лих

В Україні побудують госпіталь на воді на випадок епідемії і стихійних лих
В Україні планують побудувати госпіталь на воді на випадок епідемій, землетрусів та інших стихійних лих. Над створенням працюватимуть Херсонський державний завод Pallada спільно з партнерами з Хорватії.

Про це повідомляють Факти.

Деталі співпраці обговорювалися під час останньої зустрічі керівництва херсонського заводу з Сергієм Фаткулліним, почесним консулом Республіки Хорватія в Україні. Pallada входить до складу державного концерну Укроборонпром.

– Радий тому, що прямі контакти між суднобудівними підприємствами України і Хорватії поглиблюються, адже це не лише додаткові інвестиції для наших підприємств, а й підвищення екологічних та технологічних стандартів, за якими працює, зокрема, херсонський завод Pallada, – прокоментував гендиректор Укроборонпром Юрій Гусєв.

В Україні побудують госпіталь на воді на випадок епідемії і стихійних лих

Понад 40 років завод виготовляє плавучі доки для експлуатації в Хорватію та інші країни. Використовується оригінальна технологія: понтон (служить для підтримки на воді важких предметів: кранів, копрів тощо) виготовляють із морського залізобетону, башти – з суднобудівної сталі.
В Україні побудують госпіталь на воді на випадок епідемії і стихійних лих

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Теги: плавучий госпыталь, Укроборонпром
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