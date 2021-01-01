Відомо, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні за останню добу





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



Також за минулу добу :



госпіталізували – 1 916 осіб;

летальних випадків – 128;

одужало – 11 310 осіб;

здійснили тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 211 593 особи;

одужало – 1 003 341 особа;

летальних випадків – 22 479;

провели ПЛР-тестувань – 6 209 089.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 361 випадок;

Вінницька область – 282 випадки;

Волинська область – 159 випадків;

Дніпропетровська область – 259 випадків;

Донецька область – 193 випадки;

Житомирська область – 167 випадків;

Закарпатська область – 137 випадків;

Запорізька область – 232 випадки;

Івано-Франківська область – 356 випадків;

Київська область – 326 випадків;

Кіровоградська область – 27 випадків;

Луганська область – 40 випадків;

Львівська область – 440 випадків;

Миколаївська область – 207 випадків;

Одеська область – 260 випадків;

Полтавська область – 218 випадків;

Рівненська область – 209 випадків;

Сумська область – 123 випадки;

Тернопільська область – 179 випадків;

Харківська область – 248 випадків;

Херсонська область – 70 випадків;

Хмельницька область – 147 випадків;

Черкаська область – 131 випадок;

Чернівецька область – 258 випадків;

Чернігівська область – 152 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 29 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу :госпіталізували – 1 916 осіб;летальних випадків – 128;одужало – 11 310 осіб;здійснили тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 211 593 особи;одужало – 1 003 341 особа;летальних випадків – 22 479;провели ПЛР-тестувань – 6 209 089.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 361 випадок;Вінницька область – 282 випадки;Волинська область – 159 випадків;Дніпропетровська область – 259 випадків;Донецька область – 193 випадки;Житомирська область – 167 випадків;Закарпатська область – 137 випадків;Запорізька область – 232 випадки;Івано-Франківська область – 356 випадків;Київська область – 326 випадків;Кіровоградська область – 27 випадків;Луганська область – 40 випадків;Львівська область – 440 випадків;Миколаївська область – 207 випадків;Одеська область – 260 випадків;Полтавська область – 218 випадків;Рівненська область – 209 випадків;Сумська область – 123 випадки;Тернопільська область – 179 випадків;Харківська область – 248 випадків;Херсонська область – 70 випадків;Хмельницька область – 147 випадків;Черкаська область – 131 випадок;Чернівецька область – 258 випадків;Чернігівська область – 152 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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