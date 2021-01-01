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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Відомо, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні за останню добу

Відомо, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні за останню добу
5 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 29 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу :

госпіталізували – 1 916 осіб;
летальних випадків – 128;
одужало – 11 310 осіб;
здійснили тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 211 593 особи;
одужало – 1 003 341 особа;
летальних випадків – 22 479;
провели ПЛР-тестувань – 6 209 089.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 361 випадок;
Вінницька область – 282 випадки;
Волинська область – 159 випадків;
Дніпропетровська область – 259 випадків;
Донецька область – 193 випадки;
Житомирська область – 167 випадків;
Закарпатська область – 137 випадків;
Запорізька область – 232 випадки;
Івано-Франківська область – 356 випадків;
Київська область – 326 випадків;
Кіровоградська область – 27 випадків;
Луганська область – 40 випадків;
Львівська область – 440 випадків;
Миколаївська область – 207 випадків;
Одеська область – 260 випадків;
Полтавська область – 218 випадків;
Рівненська область – 209 випадків;
Сумська область – 123 випадки;
Тернопільська область – 179 випадків;
Харківська область – 248 випадків;
Херсонська область – 70 випадків;
Хмельницька область – 147 випадків;
Черкаська область – 131 випадок;
Чернівецька область – 258 випадків;
Чернігівська область – 152 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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