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Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 29 січня

Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 29 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.10, а продаж – 28.20.

Євро при купівлі становить – 34.00, продажу – 34.12.

Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.46, продаж – 7.51.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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