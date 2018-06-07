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В Україні подешевшала свинина

В Україні подешевшала свинина
В Україні здешевшала свинина. Повідомляють, що закупівельні ціни на свинину живої ваги знизилися трохи більше, ніж на 7%.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Зазначається, що роздрібні ж ціни майже не змінилися. На прилавках спостерігається дуже невелике зниження ціни. Тримається воно в межах 1%. Експерти кажуть, така тенденція нормальна. Бо ж після зимових свят ціна на свинину падає щороку. Проте цьогорічну вартість порівнюють із квітнем 2017 року.

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Теги: свинина, ціни
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