В Україні подешевшала свинина





Про це розповіли в ефірі



Зазначається, що роздрібні ж ціни майже не змінилися. На прилавках спостерігається дуже невелике зниження ціни. Тримається воно в межах 1%. Експерти кажуть, така тенденція нормальна. Бо ж після зимових свят ціна на свинину падає щороку. Проте цьогорічну вартість порівнюють із квітнем 2017 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні здешевшала свинина. Повідомляють, що закупівельні ціни на свинину живої ваги знизилися трохи більше, ніж на 7%.Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" Зазначається, що роздрібні ж ціни майже не змінилися. На прилавках спостерігається дуже невелике зниження ціни. Тримається воно в межах 1%. Експерти кажуть, така тенденція нормальна. Бо ж після зимових свят ціна на свинину падає щороку. Проте цьогорічну вартість порівнюють із квітнем 2017 року.

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