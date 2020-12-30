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Волонтери просять підтримати 5-річного сина загиблого волинського Героя

Волонтери просять підтримати 5-річного сина загиблого волинського Героя
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Свій 6-ий день народження вже невдовзі зустріне Джам Ігнатій. Хлопчина є молодшим сином Джама Ярослава Миколайовича, старшого солдата, який за контрактом воював на Луганщині. Чоловік повернувся додому у відпустку, але рідних про проблеми зі здоров’ям не став повідомляти, навіть встиг пройти курс лікування у Львові, про що дружина також не знала. Та нещадна хвороба, набута в АТО, забрала його життя вже через 3 місяці після встановлення діагнозу і 6 червня 2018 року Ярослава Миколайовича не стало. Напівсиротами лишилися двоє синочків, а молодій дружині довелося носити статус удови.

Ігнату тоді було лише 3 роки. Хлопчик був на похороні, бачив найріднішого татуся у домовині і йому пояснили, що батько вже більше ніколи не повернеться. Проте, через деякий час, Ігнат уже задавався питанням: «От тут тато на фото. То де ж він?» Не так вже й легко відпускати тих, кого любиш… І попри те, що хлопець ще досить маленький, він якось серйозно заявив матусі, що в майбутньому хоче стати військовим.

Зараз Ігнатій раніше відвідував дитячий садочок у Луцьку, свою найулюбленішу групу «Барвінок». Спішив туди щоранку а ще двічі на тиждень при садочку займався ще й танцями і англійською мовою. А зараз наш іменинник ходить в «маленьку школу» при Палаці учнівської молоді. Там у нього друзів безліч, бо хлопчик росте хоч і спокійним, але досить комунікабельним. Тож знайти спільну мову з однолітками для Ігната не проблема. Хоча часом любить лишатися наодинці – аби були поруч його улюблені іграшки.

До слова, найулюбленішою забавкою нашого іменинника є різного плану трансформери. А зі своїм старшим братиком Матвієм вони із задоволенням влаштовують турніри з настільного футболу, ганяють м’яча на подвір’ї, катаються на велосипедах і просто гуляють. Звичайно, як і всі діти, часом сперечаються, але ці дрібні чвари завжди переростають у міцні обійми.

Цьогоріч через пандемію Ігнат ніде не мандрував, проте минулого літа Тетяні вдалося за свій кошт відпочити з дітками у Єгипті. Ігнат тяжко тоді переніс переліт, тож враження про відпустку були зіпсовані. Але, через кілька місяців по поверненню, все ж пригадував, як чудово було йому на Червоному морі і проситься у мами іще туди поїхати. Окрім безтурботного купання виринають у малечі приємними спогадами ще й катання на справжній яхті та чудові різнобарвні рибки.

Зробити сюрприз імениннику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.

Фінансово підтримати родину можна: Джам Ігнатій – 6 років (30.01.2015). Луцький р-н . Зріст: 120; Розмір взуття: 31.

Інформація для благодійників: 5168 7573 4206 5176 (Джам Тетяна Юріївна, ПриватБанк).

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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