Волонтери просять підтримати 5-річного сина загиблого волинського Героя

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Свій 6-ий день народження вже невдовзі зустріне. Хлопчина є молодшим сином, старшого солдата, який за контрактом воював на Луганщині. Чоловік повернувся додому у відпустку, але рідних про проблеми зі здоров’ям не став повідомляти, навіть встиг пройти курс лікування у Львові, про що дружина також не знала. Та нещадна хвороба, набута в АТО, забрала його життя вже через 3 місяці після встановлення діагнозу і 6 червня 2018 року Ярослава Миколайовича не стало. Напівсиротами лишилися двоє синочків, а молодій дружині довелося носити статус удови.Ігнату тоді було лише 3 роки. Хлопчик був на похороні, бачив найріднішого татуся у домовині і йому пояснили, що батько вже більше ніколи не повернеться. Проте, через деякий час, Ігнат уже задавався питанням: «От тут тато на фото. То де ж він?» Не так вже й легко відпускати тих, кого любиш… І попри те, що хлопець ще досить маленький, він якось серйозно заявив матусі, що в майбутньому хоче стати військовим.Зараз Ігнатій раніше відвідував дитячий садочок у Луцьку, свою найулюбленішу групу «Барвінок». Спішив туди щоранку а ще двічі на тиждень при садочку займався ще й танцями і англійською мовою. А зараз наш іменинник ходить в «маленьку школу» при Палаці учнівської молоді. Там у нього друзів безліч, бо хлопчик росте хоч і спокійним, але досить комунікабельним. Тож знайти спільну мову з однолітками для Ігната не проблема. Хоча часом любить лишатися наодинці – аби були поруч його улюблені іграшки.До слова, найулюбленішою забавкою нашого іменинника є різного плану трансформери. А зі своїм старшим братиком Матвієм вони із задоволенням влаштовують турніри з настільного футболу, ганяють м’яча на подвір’ї, катаються на велосипедах і просто гуляють. Звичайно, як і всі діти, часом сперечаються, але ці дрібні чвари завжди переростають у міцні обійми.Цьогоріч через пандемію Ігнат ніде не мандрував, проте минулого літа Тетяні вдалося за свій кошт відпочити з дітками у Єгипті. Ігнат тяжко тоді переніс переліт, тож враження про відпустку були зіпсовані. Але, через кілька місяців по поверненню, все ж пригадував, як чудово було йому на Червоному морі і проситься у мами іще туди поїхати. Окрім безтурботного купання виринають у малечі приємними спогадами ще й катання на справжній яхті та чудові різнобарвні рибки.Зробити сюрприз імениннику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.: Джам Ігнатій – 6 років (30.01.2015). Луцький р-н . Зріст: 120; Розмір взуття: 31.5168 7573 4206 5176 (Джам Тетяна Юріївна, ПриватБанк).