Хлопця з Волині, який хотів купити в інтернеті ігрову приставку, «кинули» на гроші





Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.



Так, 28 січня до поліції звернувся 22-річний житель Турійська та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки ігрової приставки «Playstation 4 slim» вартістю 4 тисячі гривень. Після переказу грошових коштів зв'язок із продавцем зник.



Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.



Головне фото – ілюстративне.

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