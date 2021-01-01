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Хлопця з Волині, який хотів купити в інтернеті ігрову приставку, «кинули» на гроші

Хлопця з Волині, який хотів купити в інтернеті ігрову приставку, «кинули» на гроші
Молодого волинянина ошукали інтернет-шахраї.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Так, 28 січня до поліції звернувся 22-річний житель Турійська та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки ігрової приставки «Playstation 4 slim» вартістю 4 тисячі гривень. Після переказу грошових коштів зв'язок із продавцем зник.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: ігрова приставка, гроші
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